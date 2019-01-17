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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

'40 yıl sonra hatırlanır mı bilmem'

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'40 yıl sonra hatırlanır mı bilmem'

1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision'a katılan ve yarışmadaki başarısızlığa rağmen efsane olan Semiha Yankı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Usta şarkıcı Semiha Yankı, kendi dönemlerinde ceplerinde para olmadan yarıştıklarını, ama bir şekilde bugün de hatırlandıklarını söyledi.

'Gençliğimde çok üzdüler beni. Ben Eurovision’a giderken de çok ilgilenmediler… 'Türkiye’de sarışın kadın olmaz' deyip saçlarımı kumrala boyadılar. Giydirdikleri kıyafet bile bizim yöremizle alakamız yoktu. Beni susturuyorlardı. 'Sen karışma' deyip bildikleri gibi davranıyorlardı. 17 yaşındaydım, daha çocuktum. Mümkün olsa Eurovision görüntülerini sildiririm. Çünkü ben o değilim… Çok mutsuzdum. O dönem bana hiçbir şey sormadılar. Tamam, saçımı kumral yaptın bari elbisemi beyaz yapın bu nedir…'

40 yıl sonra hatırlanır mı bilmem


'HADİSE 40 YIL SONRA HATIRLANIR MI BİLMEM'

Semiha Yankı, son dönemde yarışmaya katılanların her türlü imkanı olduğunu belirterek Hadise için "Hadise 40 yıl sonra Eurovision'a katılmasıyla hatırlanır mı bilmem" dedi.

Hadise Türkiye'yi 2009'da 'Düm Tek Tek' şarkısı ile Eurovision'da temsil etmişti. Hadise yarışmada 4. oldu.

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