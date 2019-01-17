'40 yıl sonra hatırlanır mı bilmem'
1975 yılında 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla Eurovision'a katılan ve yarışmadaki başarısızlığa rağmen efsane olan Semiha Yankı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.
Usta şarkıcı Semiha Yankı, kendi dönemlerinde ceplerinde para olmadan yarıştıklarını, ama bir şekilde bugün de hatırlandıklarını söyledi.
'Gençliğimde çok üzdüler beni. Ben Eurovision’a giderken de çok ilgilenmediler… 'Türkiye’de sarışın kadın olmaz' deyip saçlarımı kumrala boyadılar. Giydirdikleri kıyafet bile bizim yöremizle alakamız yoktu. Beni susturuyorlardı. 'Sen karışma' deyip bildikleri gibi davranıyorlardı. 17 yaşındaydım, daha çocuktum. Mümkün olsa Eurovision görüntülerini sildiririm. Çünkü ben o değilim… Çok mutsuzdum. O dönem bana hiçbir şey sormadılar. Tamam, saçımı kumral yaptın bari elbisemi beyaz yapın bu nedir…'
'HADİSE 40 YIL SONRA HATIRLANIR MI BİLMEM'
Semiha Yankı, son dönemde yarışmaya katılanların her türlü imkanı olduğunu belirterek Hadise için "Hadise 40 yıl sonra Eurovision'a katılmasıyla hatırlanır mı bilmem" dedi.
Hadise Türkiye'yi 2009'da 'Düm Tek Tek' şarkısı ile Eurovision'da temsil etmişti. Hadise yarışmada 4. oldu.
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