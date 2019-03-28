40 yıl sonra
1969 yapımı “Melikşah”tan tam 40 yıl sonra İran-Türkiye ortak yapımı bir film daha vizyona giriyor. Yönetmenliğini Mehrdad Ghaffarzadeh’in üstlendiği “Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle” yarın seyirciyle buluşacak.
İranlılar da rol aldı
İran-Türkiye ortak yapımı “Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle”nin galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemaları’nda yapıldı. Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Azerbaycanlı şarkıcı Çinare Melikzade ve İran’ın sevilen oyuncusu Pejman Bazeghi’nin rol aldığı filmin galasında Türk ve İranlı izleyiciler izdiham yarattı.
Tarifsiz bir duygu
Gala öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan başrol oyuncusu Yusuf Çim “Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. 40 yıl sonra İran-Türkiye ortak yapımı bir projede yer almak tarifsiz bir duygu. Öncesinde Cüneyt Arkın gibi usta bir sanatçı böyle ortak yapım projelerde yer almış. Günümüzde benim rol almam ayrı bir mutluluk” diye konuştu.
Cüneyt Arkın başrolde
“Melikşah” 1969 yılında çekilen Türkiye-İran ortak yapımı ilk filmdi. Cüneyt Arkın, Cihangir Gaffari, Hulusi Kentmen, Gülsüm Kamu ve İranlı Nilüfer’in rol aldığı filmin yapımcılığını da Türker İnanoğlu ile Esmail Kushan üstlenmişti.
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