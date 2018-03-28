15 kilo verdi
Deniz Seki, kısa süre önce geçirdiği mide ameliyatının ardından 15 kilo verdi.
Özel bir diyet programı uygulayan şarkıcı, zayıflamaya devam edeceğini, yoğun iş temposunun da forma girmesine yardımcı olduğunu söyledi. “Popstar 2018” yarışmasıyla ekrana dönen Seki, şu sıralar yeni albümü üzerinde çalışıyor. Stüdyo çalışmalarına başlayan ünlü popçu, müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş’la birlikte şarkı seçiyor. Deniz Seki’nin çıkaracağı albümde kendi yazıp bestelediği şarkıların yanı sıra Sezen Aksu, Ayla Çelik ve İsra Gülümser’in imzasını taşıyan eserler yer alacak. Seki, çalışma için yıllar önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilen bir şarkıyı da yorumlayacak.
Deniz Seki’nin yaz konserleri takvimi de belli oldu. Şarkıcı, yazın haftada iki gün Bodrum’daki People’da sahneye çıkacak.
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