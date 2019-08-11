11 Eylül'de evleniyor
Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, 15 Eylül’de Kıbrıs’ta ‘Evet’ diyecek.
BİR süredir gitarist Erkan Erzurumlu ile aşk yaşayan Ziynet Sali evleniyor. Çiftin düğün tarihi belli oldu. Sali, kendisinden 10 yaş küçük olan Erzurumlu ile 15 Eylül’de Kıbrıs’ta nikâh masasına oturacak. İkili, aile arasında yapılacak olan sade bir törenle dünya evine girecek. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen Ziynet Sali, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Nikâhla ilgili şarkıcı, şöyle konuştu: “Çok heyecanlıyım. Çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklar devam ediyor. Abartılı bir gelinlik giymeyeceğim. Sade bir model tercih edeceğim. Sahil kenarında, güzel bir mekânda ‘Evet’ diyeceğiz. Bir ayağımız denizde, bir ayağımız kumda olacak. Törene ailemiz ve yakın dostlarımız katılacak.”
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