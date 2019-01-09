10'uncu yıl kutlaması
ÇEV Sanat Genç Yetenekler projesi, 10’uncu yılını önceki akşam Zorlu PSM’deki konserle kutladı.
Türkiye’nin en yetenekli gençleri, Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Miray Daner gibi ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaştı.
Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı’nın aralarında bulunduğu Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye’nin en yetenekli gençleri, Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluştu. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan oldu. Konserin başında genç yeteneklere Sanat Ödülleri verildi. Fazıl Say ödülünü verdikten sonra İzmir Suiti’nden bir bölüm seslendirerek genç yeteneklere destek oldu.
FİLM MÜZİKLERİNİ SESLENDİRDİLER
“Film Müzikleri” konseptiyle hazırlanan konserde, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka, 13 genç sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. “Desert Rose”, “Karayip Korsanları” ve “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın müziklerinin seslendirildiği konseri, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti.
Dalia GarihHalit Ergenç ve Bergüzar Korel “Bir Çocuk Sevdim” adlı şarkıyı seslendirdi.Demet Sabancı ÇetindoğanÖmer Aras - Ahmet Altınel - Berrin YoleriBahar Şer - Feryal Gülman
Merih Turan - Meltem DemirAslı Ekşioğlu - Dafne EkşioğluBerrin Yoleri - Fazıl SayAhmet Yoleri - Berrin Yoleri - Buse Yoleri - Mert YoleriZeynep Üstünel
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