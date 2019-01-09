10'uncu yıl kutlaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
09.01.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

10'uncu yıl kutlaması

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10'uncu yıl kutlaması

ÇEV Sanat Genç Yetenekler projesi, 10’uncu yılını önceki akşam Zorlu PSM’deki konserle kutladı.

Türkiye’nin en yetenekli gençleri, Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Miray Daner gibi ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaştı.

Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı’nın aralarında bulunduğu Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye’nin en yetenekli gençleri, Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluştu. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından organize edilen konserin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan oldu. Konserin başında genç yeteneklere Sanat Ödülleri verildi. Fazıl Say ödülünü verdikten sonra İzmir Suiti’nden bir bölüm seslendirerek genç yeteneklere destek oldu.

FİLM MÜZİKLERİNİ SESLENDİRDİLER
“Film Müzikleri” konseptiyle hazırlanan konserde, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka, 13 genç sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. “Desert Rose”, “Karayip Korsanları” ve “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın müziklerinin seslendirildiği konseri, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti.

10uncu yıl kutlaması
Dalia Garih
10uncu yıl kutlaması
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel “Bir Çocuk Sevdim” adlı şarkıyı seslendirdi.
10uncu yıl kutlaması
Demet Sabancı Çetindoğan
10uncu yıl kutlaması
Ömer Aras - Ahmet Altınel - Berrin Yoleri
10uncu yıl kutlaması
10uncu yıl kutlaması
Bahar Şer - Feryal Gülman
10uncu yıl kutlaması
Merih Turan - Meltem Demir
10uncu yıl kutlaması
Aslı Ekşioğlu - Dafne Ekşioğlu
10uncu yıl kutlaması
Berrin Yoleri - Fazıl Say
10uncu yıl kutlaması
Ahmet Yoleri - Berrin Yoleri - Buse Yoleri - Mert Yoleri
10uncu yıl kutlaması
Zeynep Üstünel

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