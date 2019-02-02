1 milyon TL tazminat ödeyecek
Sevgi Saraç’ın, iki yıl önce boşandığı eşi, ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’a açtığı tazminat davası sonuçlandı.
Karar duruşmasında, Sevgi Saraç’ın avukatı, müvekkilinin bir ilaç fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışırken Ender Saraç’ın isteği üzerine işi bıraktığını söyledi ve ekledi:
“Ender Saraç’ın B.K. adlı kadından bir çocuğunun olması nedeniyle müvekkilimin kadınlık gururu da incindi. 2 milyon 500 bin lira tazminat ile aylık 25 bin lira yoksulluk nafakası ve eşinin tüm malvarlığına tedbir konulmasını istiyoruz.”
Ender Saraç’ın avukatı, “Davacının istediği tazminatla amacı milyoner olmaktır. Müvekkilimin milyonlarca mal varlığı yoktur” dedi. Hâkim, Sevgi Saraç’ın maddi manevi tazminat talebini kabul ederek Ender Saraç’ın 1 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.
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