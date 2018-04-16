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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
16.04.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Zeugma mozaiklerine çelik koruma

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Zeugma mozaiklerine çelik koruma

Fırat Nehri kıyısında yer alan ve "Çingene kızı" mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti'ndeki eserleri yağmur ve sıcaktan koruyacak yeni nesil çatının yapımı tamamlandı.


Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nde yaklaşık 48 yıldır kazı çalışması devam ediyor.

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında su altında kalma riski bulunan başta "Çingene kızı" mozaiği olmak üzere birçok eser, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Müzesi'nde sergileniyor.  Yaklaşık 20 bin dönüm üzerine kurulu antik kentin tepe kısmındaki "Mousalar Evi" olarak adlandırılan Roma villasındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan eserler ise yerinde bırakılarak ziyaretçilere açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği antik kentteki bu eserleri yağmur ve sıcaktan korumak için yeni nesil çatı yaptırdı. Yeni çatı, ışığı geçirerek aydınlık bir ortam oluşmasına imkan verirken, ısıyı engelleyerek mozaiklerin zarar görmesinin önüne geçiyor.

KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel,  Gaziantep'in tarihi bir kent olduğunu, bünyesinde birçok tarihi yapı barındırdığını söyledi.
Zeugma Antik Kenti'nin döneminin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ve Mezopotamya'ya açılan ticari bir kapı olarak görüldüğünü ifade eden Gürsel, antik kentin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarının yıllardır sürdüğünü anımsattı.

Zeugma mozaiklerine çelik koruma


Gürsel, antik kentte ortaya çıkarıldıktan sonra yerinde sergilenen eserlerin, özellikle de mozaiklerin yağmurdan ve sıcaktan ciddi zarar gördüğünü, söz konusu alana daha önce yapılan çatının ihtiyaca cevap veremediğini belirtti.


Antik kent üzerindeki çatının sadece gölge görevi gördüğünü, tarihi yapıları koruyamadığını anlatan Gürsel, Büyükşehir Belediyesi olarak alanda yapılan çalışmanın ardından çatının yenilenmesi işlemine hızlıca başladıklarını aktardı.

Gürsel, yaklaşık 60 gün süren çalışmayla yapılan yeni çatı sayesinde ziyaretçilerin eserleri daha yakından görme fırsatı da bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:  "Yerinde sergilenen mozaiklerin üzerinde kurulu müze yapısının çatısıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Yapının büyüklüğü 2 bin metrekareyi geçiyor. Buranın yağmurdan etkilenmemesi, içeriye su girmesi ve ısıyı geçirmemesi için var olan çatıyı komple değiştirdik. Antik kenti yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Üzerine çelik konstrüksiyon bir çatı yaptık. Bunun üzerini de metalle kapladık. Işığı geçirecek ama ısıyı geçirmeyecek en uygun yapıyı bulduk ve onu uyguladık. Kentimize gelen milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi Zeugma Antik Kenti'ne bekliyoruz."


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