‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor!
Büyük usta Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile tekrar buluşturan ‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor.
Kış sezonu boyunca kapalı gişe oynayan ‘Zengin Mutfağı’ Atlantis Yapım organizasyonuyla Ege ve Akdeniz'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Zengin Mutfağı Turne Programı:
19 Ağustos Bursa Fuar Açıkhava Tiyatrosu
22 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu
24 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro
25 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro
27 Ağustos Denizli Açıkhava Tiyatrosu
29 Ağustos Antalya Açıkhava Tiyatrosu
30 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu
1 Eylül Marmaris Amfi Tiyatro
2 Eylül Bodrum Antik Tiyatro
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