Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:25,
Zekai Tunca'ya saygı albümünde buluştular
Türk sanat müziğinin usta ismi Zekai Tunca, meslekteki 50’nci yılını özel bir albümle kutluyor.
“Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı” adlı albüm için Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet Özhan, Hakan Aysev’in de aralarında olduğu ünlü isimler unutulmaz Zekai Tunca şarkılarını yeniden yorumladı. Albüm, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle