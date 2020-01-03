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Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Zekai Tunca'ya saygı albümünde buluştular

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Zekai Tunca'ya saygı albümünde buluştular

Türk sanat müziğinin usta ismi Zekai Tunca, meslekteki 50’nci yılını özel bir albümle kutluyor.

Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı” adlı albüm için Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet Özhan, Hakan Aysev’in de aralarında olduğu ünlü isimler unutulmaz Zekai Tunca şarkılarını yeniden yorumladı. Albüm, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

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