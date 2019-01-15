Zafer Algöz ve Hilal Özdemir düeti
Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, uzun bir aradan sonra yeni albümü Hilal Vakti ile sessizliğini bozdu. Hilal Özdemir albümün ilk çıkış türküsünü Zafer Algöz ile düet olan ‘Uyan Sunam’ ile yaptı.
Yapımcı ve yönetmenliğini Mustafa Budan'ın üstlendiği Hilal Vakti'nde "Uyan Sunam" da bir araya gelen Zafer Algöz ve Hilal Özdemir bu düetle gençlerin dikkatini çekecek.
ÜNLÜ İSİMLERLE DÜET
Albümdeki diğer türkülerde yine ünlü isimlerle düet yapan Hilal Özdemir'e, Zafer Algöz, Altan Gördüm, Sümer Ezgü, İclal Aydın ve Kadir Çöpdemir eşlik ediyorlar.
Zafer Algöz'ün rahmetli dedesi Haydar Telhüner eseri olan "Uyan Sunam"da usta oyuncu sesinin güzelliği ile dikkatleri çekti. Sinema filmleri ve yer aldığı dizilerle hayli yoğun günler geçiren Zafer Algöz, rahmetli dedesine ait Uyan Sunam'da daha önce hiç düet teklifi almadığını belirterek, “Yakın dostum Hilal Özdemir'le yaptığım bu düetle çok heyecanlandım. Dedemin hatırasını kendi sesimle yad etmenin gururunu yaşadım” dedi.
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