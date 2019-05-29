Yönetmen kadınlar beyazperdede
Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun yönettiği “Onun Filmi”, Türk sinemasındaki kadın yönetmenlerin ilk filmlerini yapma deneyimlerini aktaracak.
Türk sinemasının ünlü kadın yönetmenlerinin ilk film deneyimleri “Onun Filmi” adlı belgeselde beyazperdeye yansıtılacak. Belgesel yapımda Türkan Şoray’dan Bilge Olgaç’a, Biket İlhan’dan Işıl Özgentürk’e, Yeşim Ustaoğlu’ndan İlksen Başarır’a ünlü kadın yönetmenler yer alacak. “Onun Filmi”, 31 Mayıs’ta izleyici ile buluşacak.
Nisan Akman
Yeşim Ustaoğlu
Işıl Özgentürk
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