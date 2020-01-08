 Yonca Evcimik sanat hayatının 42'nci yılını kutluyor

Devlet memuru anne ve babanın iki kız çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Evcimik, çocukluk yıllarında başladığı sanattan hiç kopamadı. Daha okula gitmeden heykele, tiyatroya ve baleye yönelen Evcimik, ilk, orta ve lise öğreniminden sonra konservatuvara girdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olan sanatçı, okurken 1979'dan 1990'lara kadar müzikallerde de görev aldı. Daha sonra albüm çalışmalarına başlayan Evcimik, 1991'de çıkardığı "Abone" isimli pop müzik şarkısıyla adını duyurdu. Sanatını dans, müzik ve tiyatro ile bir arada götüren Evcimik, 1996'da yaklaşık 1,5 yıl hayat verdiği "Çılgın Bediş" isimli televizyon dizisi karakteriyle de ününe ün kattı.

Bugüne kadar onlarca projede yer alan Evcimik, insanların kendisine gösterdiği ilgiden de oldukça memnun.

"Çılgın Bediş" hayatında önemli dönüm noktalarından biri oldu



Evcimik, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde dans, müzik ve tiyatroyu pekiştirerek meslek hayatına devam ettiğini söyledi.

"Çılgın Bediş" dizisinin hayatında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlatan Evcimik, şöyle konuştu:"Çılgın Bediş, benim hayatımda bir mihenk taşı. Bu projenin oyunculuğuma da çok katkısı oldu. Bir yandan da Türkiye'nin çok sevdiği gençlik ve drama dizisi oldu. Türkiye'de bir şeylerin öncüsü olmak, bilinçli yapılacak bir şey değil, bu cesaretle yapılıyor. İnsanlarla hep pozitif iletişim içindeyim. Herkes beni evinin bir kızı gibi, komşunun kızı gibi görüyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çılgın Bediş'i çocukken çok izliyordum, onun için deliriyordum. Yıllar sonra bu çizgi karakterin diziye dönüşeceği teklifi gelince inanamadım. Önce çok tereddüt ettim. 'Bir çizgi karakterinin gerçek hayata dönüştürülmesi olur mu, insanlar severler mi?' diye düşündüm ama bir cesaret girdim, iyi ki de o işe girmişim."

Televizyon dünyasından biraz geriye çekildiğine değinen Evcimik, negatif şeylere çok üzüldüğünü, kadınların dövülmesinin, çocukların ve hayvanların şiddet görmesinin kendisini çok etkilediğini kaydetti.

Evcimik, son yıllarda eski oyuncuların da yeni projelerde yer almasının kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.