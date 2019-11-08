Yıllar sonra yeniden stüdyoda buluştular!
Şarkıcı Gülden, müzisyen Mustafa Ceceli ile yılar sonra stüdyoda buluştu.
Gülden, kariyerinin ilk çalışması "Soğuk Odalar" ve “Unutamam Dedin' de birlikte çalıştığı Ceceli ile bu kez yeni şarkısı için bir araya geldi.
Buluşma fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Gülden, “Mustafa çok iyi bir müzisyen, çok güzel bir şarkı geliyor. Yıllar sonra yeniden bu şarkı için buluştuk. Onun uğuruna inanıyorum” dedi.
Kasım sonu DMC etiketiyle çıkması planlanan şarkının klip hazırlıkları da başladı.
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