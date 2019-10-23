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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın en ünlü Fosforlu Cevriye'si

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Yeşilçam'ın en ünlü Fosforlu Cevriye'si

Sinema ve dizi oyuncusu Neriman Köksal, vefatının 20. yılında anılıyor.

Gerçek adı Hatice Kökçü olan usta oyuncu, 17 Mart 1928'de İstanbul'un Rami semtinde dünyaya geldi. Çocukluğu Feriköy'de geçen ve erken yaşta babasını kaybeden Köksal, 1949'da Metin Erksan'ın yönetmen abisi Çetin Karamanbey tarafından keşfedildi.

Yeşilçamın en ünlü Fosforlu Cevriyesi



Köksal, Karamanbey'in Refik Halid Karay'ın "Çete" romanından aynı isimle uyarladığı filmdeki "Rus prensesi Nina" rolüyle 1950'de sinemaya adım attı.

Fazla heyecanlandığı için çekimlerin yarısında seti bırakmak istese de ısrarlar üzerine devam eden Köksal, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasına girdi.

Tiyatro macerası fazla sürmedi

Yeşilçamın en ünlü Fosforlu Cevriyesi



Neriman Köksal, sinemaya olan ilgisi ve bu alandaki şöhreti giderek artarken hayatını sinemaya adadı ve 400'e yakın filmde rol aldı.
Suat Derviş'in eserinden sinemaya uyarlanan 1959 yapımı "Fosforlu Cevriye" filminde büyük çıkış yakalayan Köksal, "Afet-i Devran Neriman" ve "Fosforlu Cevriye" olarak anılmaya başladı.

Köksal, bir röportajında erkek gibi büyüdüğünü, her çantasında mutlaka bir tespih taşıdığını belirterek, kendisini "Kabadayı bir kadınım" şeklinde tarif etti.

Verdiği demeçlerde tiyatrodan hoşlanmadığını, gelen teklifleri de reddettiğini ifade eden Köksal, buna rağmen 1965-1966'da Sadri Alışık ve Hulusi Kentmen'le beraber sahneye çıktı.

Köksal, Zeki Müren sayesinde yaklaşık 10 yıl sahnelerde şarkı söylerken unutma korkusuyla şarkı sözlerini zaman zaman avucunun içine yazdı.

"Anne" rollerinin aranan yüzü

Yeşilçamın en ünlü Fosforlu Cevriyesi



İşinde çok dikkatli ve titiz çalışan, bir dönem günde ortalama 3 film için setten sete koşan oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, rolleri, setleri veya elbiseleri hiç karıştırmadığını söyleyerek, "İşimde çok dikkatliyimdir. Erken yatarım, çok erken kalkarım. Akşamdan da nerede ne taktım, ne giydim hepsini yazarım." dedi.

Neriman Köksal, "anne" rollerinin de aranan yüzü olurken yeğeni Mustafa Volkan Öylek ve eşi Seher'in 9 yaşındaki kızı Nazlı Buse Öylek'i 1999'da evlat edindi.

Yeşilçamın en ünlü Fosforlu Cevriyesi



Aynı yıl yakalandığı kanserle bir sene boyunca mücadele eden Köksal, hasta yatağında son günlerinde yakın arkadaşlarına en çok, "Acı çekiyorum. Ayağa kalkamadığım ve oyunculuk yapamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum." sözlerini sarf etti.
Tedavi gördüğü İstanbul'daki Surp Agop Hastanesinde 24 Ekim 1999'da 71 yaşındayken hayatını kaybeden Köksal'ın cenazesi, Şişli Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"Mesleğine bu kadar bağlı bir başka sanatçı tanımadım"

Yeşilçamın en ünlü Fosforlu Cevriyesi



Vefatından sonra gazeteci Nebil Özgentürk, sanatçıyla ilgili "Bir Yudum İnsan: Neriman Köksal" isimli bir belgesel hazırladı.

Şeker Alalım / Ali Baba adlı plağı 1965 yılında çıkaran Neriman Köksal, "Çete", "Hürriyet Şarkısı", "Leylaklar Altında", "Ölüm Korkusu", "Battal Gazi Geliyor", "Kaybolan Gençlik", "Yangın", "Kara Bela", "Tilki Leman", Fosforlu Cevriyem", "Erkek Fatma", "Tatlı Bela", "Son Tren", "Fakir Gencin Romanı", "Çalıkuşu", "Kızım Duymasın", "Gülşah", "Çilekeş", "Bedel", "Sultan" ve "Acı Gurbet" filmlerinin yanı sıra son yıllarında "Evdekiler" ve "Bizim Mahalle" dizilerinde de oyunculuk yaptı.

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