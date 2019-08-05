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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Yerli Modugno’dan Kılıçbalığı klibi

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Yerli Modugno’dan Kılıçbalığı klibi

İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu Kılıçbalığı şarkısına klip çekti.

Kılıçbalığı şarkısının klibini Marmaris koylarında çeken Adil Akbaşoğlu “Turizmci olduğum için Türkiye’nin güzelliklerini ön plana çıkarıp ülkemizin tanıtımına destek olmak için cennet köşelerinde klibimi çektim” dedi. Şarkının söz ve müziği Adil Akbaşoğlu’na ait, düzenlemeyi Yağmur Kerestecioğlu yaptı. Aynı zamanda Allegro Tur’un sahibi olan Akbaşoğlu, tüm kliplerinde Türkiye’nin güzelliklerine yer veriyor.

 Atilla Özdemiroğlu, Modugno lakabını taktı

 Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla iç içe geçti. İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich’ten gitar dersleri aldı.

İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye’nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.

Atilla Özdemiroğlu ona Modugno adını taktı.

 

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