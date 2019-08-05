Yerli Modugno’dan Kılıçbalığı klibi
İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu Kılıçbalığı şarkısına klip çekti.
Kılıçbalığı şarkısının klibini Marmaris koylarında çeken Adil Akbaşoğlu “Turizmci olduğum için Türkiye’nin güzelliklerini ön plana çıkarıp ülkemizin tanıtımına destek olmak için cennet köşelerinde klibimi çektim” dedi. Şarkının söz ve müziği Adil Akbaşoğlu’na ait, düzenlemeyi Yağmur Kerestecioğlu yaptı. Aynı zamanda Allegro Tur’un sahibi olan Akbaşoğlu, tüm kliplerinde Türkiye’nin güzelliklerine yer veriyor.
Atilla Özdemiroğlu, Modugno lakabını taktı
Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla iç içe geçti. İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich’ten gitar dersleri aldı.
İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye’nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor.
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