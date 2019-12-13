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13.12.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Yeni yılda yeni butik

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Yeni yılda yeni butik

Akademisyen Dr. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği mücevher markası Mevaris, Levent’teki butiğini özel bir davetle açtı. Davette yeni yıl da kutlandı.

Mevaris Mücevher butiğinin açılış davetine Revna Demirören, Atıl Kutoğlu, Aslı Ekşioğlu, Yelda Tiftik, Banu Alp, Sitare Kalyoncuoğlu, Sevim Uyar, Beyza Uyanoğlu ve Reyhan İpekel’in de aralarında yer aldığı seçkin isimler katıldı. Davette yeni yıl kutlaması da yapıldı.

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