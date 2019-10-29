Yeni oyun perde açtı
Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran’ın rol aldığı “Vahşet Tanrısı” oyununun prömiyeri önceki akşam yapıldı.
DasDas’ın merakla beklenen yeni oyunu, ilk gösteriminde seyirciden tam not aldı. Fransız yazar Yasmina Reza’nın kaleme aldığı, çocuklarının kavgası sonrası uzlaşmak için bir araya gelen ebeveynlerin yaşadıklarını anlatan oyun, yıllardır birçok ülkede kapalı gişe olarak sahneleniyor.
Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği “Vahşet Tanrısı”, bugün ve yarın DasDas Sahne’de perde açacak.
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