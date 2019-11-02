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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YEKÜV’ün gurur gecesi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
YEKÜV’ün gurur gecesi

YEKÜV Vakfı’nın (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) bu yıl ilk kez düzenlediği Eğitim ve Kültür Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

“Işığım olur musun?” temasıyla Levent’teki İş Kuleleri Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede eğitim, bilim ve kültür sanat dallarında 21 seçkin isim ödüllendirildi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Volkan Severcan’ın üstlendiği törende Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Şenol Güneş de ödül aldı. Tören Yeni Türkü grubunun konseriyle renklendi.

YEKÜV’ün gurur gecesi

İlber Ortaylı ‘Yılın Kültür Elçisi’, Gülben Ergen ise ‘Yılın Sosyal Sorumlulukta Öncü ve Fark Yaratan Sanatçısı’ seçildi.
YEKÜV’ün gurur gecesi

Gecenin sunucusu Pınar Altuğ’a plaketini lise öğretmeni olan YEKÜV Başkan Yardımcısı Tülay Erkan verdi.
YEKÜV’ün gurur gecesi

Tek ayak üzerinde

‘Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi’ “Hababam Sınıfı” seçildi, ödül de merhum yazar Rıfat Ilgaz’a verildi. Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, sahneye seride rol almış Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile birlikte çıktı. Serinin “Bacaksız”ı Tuncay Akça’nın sahnedeki isimleri filmdeki gibi tek ayak üzerinde bekletti.
YEKÜV’ün gurur gecesi

‘Yılın Eğitimde Fark Yaratan İşadamı’ seçilen Mehmet Ali Aydınlar’ın ödülünü kızı Zeynep Aydınlar aldı.
YEKÜV’ün gurur gecesi

Küçük oyuncu Beren Gökyıldız, ‘Yılın Umut Yıldızı’ ödülünü YEKÜV Başkanı Işın Özdemir’in elinden aldı.








Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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