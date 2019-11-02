YEKÜV’ün gurur gecesi
YEKÜV Vakfı’nın (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) bu yıl ilk kez düzenlediği Eğitim ve Kültür Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
“Işığım olur musun?” temasıyla Levent’teki İş Kuleleri Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede eğitim, bilim ve kültür sanat dallarında 21 seçkin isim ödüllendirildi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Volkan Severcan’ın üstlendiği törende Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Şenol Güneş de ödül aldı. Tören Yeni Türkü grubunun konseriyle renklendi.
İlber Ortaylı ‘Yılın Kültür Elçisi’, Gülben Ergen ise ‘Yılın Sosyal Sorumlulukta Öncü ve Fark Yaratan Sanatçısı’ seçildi.
Gecenin sunucusu Pınar Altuğ’a plaketini lise öğretmeni olan YEKÜV Başkan Yardımcısı Tülay Erkan verdi.
Tek ayak üzerinde
‘Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi’ “Hababam Sınıfı” seçildi, ödül de merhum yazar Rıfat Ilgaz’a verildi. Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, sahneye seride rol almış Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile birlikte çıktı. Serinin “Bacaksız”ı Tuncay Akça’nın sahnedeki isimleri filmdeki gibi tek ayak üzerinde bekletti.
‘Yılın Eğitimde Fark Yaratan İşadamı’ seçilen Mehmet Ali Aydınlar’ın ödülünü kızı Zeynep Aydınlar aldı.
Küçük oyuncu Beren Gökyıldız, ‘Yılın Umut Yıldızı’ ödülünü YEKÜV Başkanı Işın Özdemir’in elinden aldı.
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