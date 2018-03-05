YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI!
Karpuz kabuğu denize düştüğünde siz de kaydıraktan havuza düşmek isteyenlerden misiniz? Öyleyse müjdeyi verelim; Türkiye’nin Aqua Park’larında eğlence başladı!Deniz, plaj güzel ama elbette her zaman gitme fırsatı olmuyor. Tatil dediğimiz şey ise şunun şurasında birkaç hafta sürüyor. Güneş, yaz boyunca üç ay tepemizdeyken bu kadarcık tatil yeter mi bize? Tabi ki yetmez. O halde ne yapmalı? Fırsat buldukça kendimizi sulara bırakmalı. Türkiye’nin dev Aqua Park’ları da herkesi serinletmeye ve eğlendirmeye çok niyetli. Gelin en güzel Aqua Park’lara birlikte göz atalım. Tabi hepsine girişin yakala.co’lulara özel indirimlerle olduğunu unutmadan…
İzmir'in İlk ve Tek Aqua Parkı: Aquacity Balçova Termal!
Sınır tanımayan eğlence, bitmeyen macera, en hızlı ve heyecanlı kaydıraklar, adrenalin yüklü aktiviteler, renkli gösteriler; hepsi yeşil cennetin ortasındaki bu dev su parkı Aquacity Balçova Termal’de! Aquacity Balçova Termal, aynı anda yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verebiliyor. Zengin çeşit ve uygun fiyatlı menü seçeneklerinin yer aldığı fast-food restoranı, tesisimizi daha da cazip kılıyor. Çocuk kaydırakları, aynı anda ailece kayılabilen aile kaydırağı ve uzay kâsesi Aquacity'deki birbirinden ilginç ve eğlenceli etkinlik alanlarında sadece birkaçı.
Bu harika tesiste eğlence dolu bir yaz geçirmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Her Şey Dahil Eğlence Kuşadası Long Beach Aqua Atlantis’te!
Bir diğer örneği sadece Amerika'da bulunan Bugi Bugi, Kamikaze, Fantom, Jumbo, Kobra, Boa gibi çok özel su oyunlarının bulunduğu Long Beach Aqua Park, yazın keyfini doyasıya yaşatıyor. 1500 m2 büyüklüğündeki bölgenin en büyük yüzme havuzuyla da öne çıkan tesis 7'den 70'e herkes için yazın her gününü eğlenceli hale getiriyor.
Bu tesiste su oyunları eğlencelerini indirimli yaşamak için tıklamanız gereken link burada:
Gerçek Bir Yaz Rüyası TorTuga Pirate Island Theme & Aquapark'ta!
Kuşadası'nın ilk ve tek temalı su parkı Tortuga, 20.000 m² alan üzerine kurulmuş olup; 14 farklı kaydırağa, 600 metre toplam kaydırak uzunluğuna sahiptir. Tortuga 2500 m² havuzu, eğlenceli kaydırakları ve çocuk oyun alanları ile eşsiz bir dünya sunuyor.
Hem serinlemek hem de gönlünce vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçim olan Tortuga'da indirimli giriş hakkı elde etmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Ankara’nın En Büyük Aqua Park’ı Anadolu Hotels Esenboğa Termal’de!
Ankara’da deniz yok diye hayıflananları mutlu eden Aqua Park’ı barındıran Anadolu Hotels Esenboğa Termal, şehirde yazı eğlenceli hale getiriyor.
Başkentin eğlenceli su parkında harika bir gün geçirmek isteyenlerin tıklaması gereken link burada:
Türkiye'nin En Büyük Dalga Havuzu Didim Aqua Park'ta!
Türkiye'nin en büyük dalga havuzunu barındırdığı gibi, 9 adet yüzme havuzu, 23 kaydırak, çocuk havuzu, gerçek kum ve gerçek deniz suyundan deniz havuzu gibi içerikleri bulunan Didim Aqua Park, yazın keyfini her gün yaşamak isteyenleri bekliyor.
Gününü bu harika tesiste geçirmek için tıklanması gereken link burada…
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