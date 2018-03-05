YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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05.03.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI!

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YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI!

Karpuz kabuğu denize düştüğünde siz de kaydıraktan havuza düşmek isteyenlerden misiniz? Öyleyse müjdeyi verelim; Türkiye’nin Aqua Park’larında eğlence başladı!Deniz, plaj güzel ama elbette her zaman gitme fırsatı olmuyor. Tatil dediğimiz şey ise şunun şurasında birkaç hafta sürüyor. Güneş, yaz boyunca üç ay tepemizdeyken bu kadarcık tatil yeter mi bize? Tabi ki yetmez. O halde ne yapmalı? Fırsat buldukça kendimizi sulara bırakmalı. Türkiye’nin dev Aqua Park’ları da herkesi serinletmeye ve eğlendirmeye çok niyetli. Gelin en güzel Aqua Park’lara birlikte göz atalım. Tabi hepsine girişin yakala.co’lulara özel indirimlerle olduğunu unutmadan…

İzmir'in İlk ve Tek Aqua Parkı: Aquacity Balçova Termal!

Sınır tanımayan eğlence, bitmeyen macera, en hızlı ve heyecanlı kaydıraklar, adrenalin yüklü aktiviteler, renkli gösteriler; hepsi yeşil cennetin ortasındaki bu dev su parkı Aquacity Balçova Termal’de! Aquacity Balçova Termal, aynı anda yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verebiliyor. Zengin çeşit ve uygun fiyatlı menü seçeneklerinin yer aldığı fast-food restoranı, tesisimizi daha da cazip kılıyor. Çocuk kaydırakları, aynı anda ailece kayılabilen aile kaydırağı ve uzay kâsesi Aquacity'deki birbirinden ilginç ve eğlenceli etkinlik alanlarında sadece birkaçı.

Bu harika tesiste eğlence dolu bir yaz geçirmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI

Her Şey Dahil Eğlence Kuşadası Long Beach Aqua Atlantis’te!

Bir diğer örneği sadece Amerika'da bulunan Bugi Bugi, Kamikaze, Fantom, Jumbo, Kobra, Boa gibi çok özel su oyunlarının bulunduğu Long Beach Aqua Park, yazın keyfini doyasıya yaşatıyor. 1500 m2 büyüklüğündeki bölgenin en büyük yüzme havuzuyla da öne çıkan tesis 7'den 70'e herkes için yazın her gününü eğlenceli hale getiriyor.

Bu tesiste su oyunları eğlencelerini indirimli yaşamak için tıklamanız gereken link burada:

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI

Gerçek Bir Yaz Rüyası TorTuga Pirate Island Theme & Aquapark'ta!

Kuşadası'nın ilk ve tek temalı su parkı Tortuga, 20.000 m² alan üzerine kurulmuş olup; 14 farklı kaydırağa, 600 metre toplam kaydırak uzunluğuna sahiptir. Tortuga 2500 m² havuzu, eğlenceli kaydırakları ve çocuk oyun alanları ile eşsiz bir dünya sunuyor.

Hem serinlemek hem de gönlünce vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçim olan Tortuga'da indirimli giriş hakkı elde etmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI

Ankara’nın En Büyük Aqua Park’ı Anadolu Hotels Esenboğa Termal’de!

Ankara’da deniz yok diye hayıflananları mutlu eden Aqua Park’ı barındıran Anadolu Hotels Esenboğa Termal, şehirde yazı eğlenceli hale getiriyor.

Başkentin eğlenceli su parkında harika bir gün geçirmek isteyenlerin tıklaması gereken link burada:

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI

Türkiye'nin En Büyük Dalga Havuzu Didim Aqua Park'ta!

Türkiye'nin en büyük dalga havuzunu barındırdığı gibi, 9 adet yüzme havuzu, 23 kaydırak, çocuk havuzu, gerçek kum ve gerçek deniz suyundan deniz havuzu gibi içerikleri bulunan Didim Aqua Park, yazın keyfini her gün yaşamak isteyenleri bekliyor.

Gününü bu harika tesiste geçirmek için tıklanması gereken link burada…

YAZ GELDİ, AQUA PARK’LARDA EĞLENCE BAŞLADI






 

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