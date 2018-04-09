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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
09.04.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Vatansız yaşanmaz sevda

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Vatansız yaşanmaz sevda

Sinan Akyüz, yeni kitabı “Solgun Karanfil”i okurla buluşturdu. Akyüz, iki Arnavut gencinin aşkına odaklanan bu yeni eserinde II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan acıları ve soykırım vahşetini de kaleme aldı. Yazarla “Solgun Karanfil”in detaylarını konuştuk.

◊ Yeni kitabınız “Solgun Karanfil” için “bir vazgeçişin romanı” diyebilir miyiz?

- Aslında biraz öyle. Roman şu cümleyle başlıyor: “Her tercih bir vazgeçiştir. Ama vazgeçilen hep alacaklı kalır!” Gerçek hayat da böyle değil mi zaten? Vazgeçilen hep bekleyendir, gözü yaşlı olandır. Gidenin arkasından bakandır. Hatta umudu kırılandır.

◊ Peki neden böyle? Vazgeçilmek bu kadar ağır mı geliyor insana?

- Genelde evet. Bir de neden vazgeçildiği çok önemli. Eğer bu vazgeçilmeye sebep bir başkasıysa, insana daha ağır geliyor. Ama “Solgun Karanfil”de kahramanımız Fikret vatanı için vazgeçiyor sevdiği kadından. Çünkü o da biliyor ki; vatansız yaşanmaz sevda!

◊ “Solgun Karanfil” başta bir aşk romanı gibi duruyor. Ama sonra II. Dünya Savaşı’nı ve soykırımı anlatıyor...

- Doğru. “Solgun Karanfil” ilk bölümlerde iki Arnavut gencinin aşkını anlatıyor okura. Ama sonra okuru savaşla yüzleştiriyor. Ve o arada soruyor: Yaşanmışlıkları kaybetmek mi daha zor, yoksa hayalleri mi?

◊ Sizce hangisi?

- Bence bu sorunun cevabı göreceli. Kişiden kişiye göre değişir. Ama benim cevabım şöyle: Yaşanmışlıkları kaybetmek daha zor, çünkü anılar insanı üzer.

YAZARKEN AĞLADIM AĞLARKEN YAZDIM

◊ Romanda anlatılan her şey gerçek mi?

- Ne yazık ki evet. Hatta az bile anlattığımı düşünüyorum. “Solgun Karanfil”; bir aşkın, bir işgalin, bir soykırımın romanı.

◊ Romanı okurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Yazarken siz ne hissettiniz?

- Doğrusu çok fena oldum. Yazarken ağladım, ağlarken yazdım. Bu tür romanları yazmak, yazan kişi için de hiç kolay değil. Bir de ben bir hikâyeyi yazdığımda kendimi çok kaptırıyorum. Yazmıyorum, âdeta yaşıyorum. Benim bu ruh halim okurlara da geçiyor ister istemez. Onlar da okurken benzer duygular hissediyor.

◊ Komedi kitapları yazmayı bu yüzden mi düşünmüyorsunuz?

- Yazdım. Hem de kahkahalar atarak yazdım. Adı da “Bir Evlilik Komedisi”ydi. Okurlarım da okurken çok güldüler. Ama sonra dönüp bana şu soruyu sordular: “Komedi yazmak senin neyine? Sen bizi yine eskisi gibi ağlat.”

◊ Gerçekten mi?

- Evet.

OKURLARIM BİR GÜZEL AĞZIMIN PAYINI VERDİ

◊ Yani okur istemedi diye bir daha komedi yazmayacak mısınız?

- Galiba yazmayacağım. Çünkü boyumun ölçüsünü aldım. Okur bir güzel ağzımın payını verdi. Benim okurum da benden yüreğe dokunan hikâyeler yazmamı istiyor.

◊ Yüreğe dokunan hikâyeleri nasıl buluyorsunuz?

- Aslına bakarsanız ben bulmuyorum. O hikâyeler gelip beni buluyor!

◊ Nasıl yani?

- İnanın aynen şöyle oluyor: Bir hikâye kendini yazdırmaya karar vermişse, gelip benim yakama yapışıyor. Bu da benim kaderim oldu. Artık bu hikâyelerin elinden kaçamıyorum. Kaçamadığım için de oturup sürekli yazıyorum.

Vatansız yaşanmaz sevda

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