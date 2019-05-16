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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eren Ayhan MUĞLA (İHA)
16.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Üst düzey yöneticiliği bırakan kadın, boyacı oldu

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Üst düzey yöneticiliği bırakan kadın, boyacı oldu

Bodrum’da yıllarca üst düzey yöneticilik yapan üniversite mezunu kadın bir anda tüm hayatını değiştirerek boya ve badana işine girdi. Masa başı işlerinden sıkılarak aldığı radikal kararla boyacılık yapmaya başlayan Duru Tümer, ilçede 'Duru Usta' olarak tanınmaya başladı.

Bodrum’da bulunan resmi ve özel kurumlarda yıllarca üst düzey yöneticilik ve halkla ilişkiler temsilciliği görevlerinde bulunan 42 yaşındaki Duru Tümer, bir gün aldığı kararla meslek değiştirdi. Üniversite mezunu olan Tümer, boya ve badana işine girdi. Eline boya fırçası alıp tulumunu giyen 1 çocuk annesi Tümer, Bodrum’da bulunan evleri boyamaya başladı. Zamanla işinde ustalaşan Tümer, ilçede 'Duru Usta' olarak tanınmaya başladı. 3 yıldır boyacılık yaparak geçimini sağlayan Duru Usta yaptığı işi geliştirerek şirket kurmayı başardı. İş ihtiyacı olan kadınlara da destek veren Tümer, boyadığı ve bakımını yaptığı evlerle de usta boyacılara taş çıkarttı.
Yıllarca masa başı işlerde çalışmaktan sıkıldığını ve bir gün aldığı radikal kararla boya ustası olmaya karar verdiğini belirten Tümer şu sözlere yer verdi: “Daha önce halkla ilişkiler görevi yaptım ama zamanla artık kendim bir şeyler yapmalıyım dedim. Bizim evde zaten tadilat işleri hep mevcuttu ve abimden el aldım. Onunla beraber başladım ve onun ustalarından çok şey öğrendim. İçimde de varmış ve sonrasında devam ettik.”

Üst düzey yöneticiliği bırakan kadın, boyacı oldu

“Eski hayatımı özlemiyorum”
Hayatın çok kolay olmadığını ifade eden Tümer, “Ben aynı zamanda anneyim. Hem kendi sorumluluğum hem de 13 yaşındaki çocuğumun sorumluluğu var. Beni en çok mutlu eden şey benimle gurur duyduğunu ve benim çok güçlü olduğumu söylemesi. Oğluma iyi bir rol model olduğumu düşünüyorum. Güzel bir hayatımız var bu şekilde. Eskiyi ve eski hayatımızı özlemiyorum. Şu anki hayatımdan ve yaptığım işten büyük bir keyif alıyorum. Zaten eski hayatım beni şu anki hayatın içine soktu. Eski hayatıma teşekkür ediyorum ama özlemiyorum” dedi.

 

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