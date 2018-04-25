Ünlülerden öyküler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
25.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Ünlülerden öyküler

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Ünlülerden öyküler

12 ünlü isim, kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak amacıyla öykü yazdı. Öyküler, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu tarafından kitap haline getirildi.

İnkılap Yayınevi’nden çıkan “Onlar’ın Öyküsü” adlı kitabın tanıtımı önceki gün Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da yapıldı. Davete kitaba destek veren ünlüler de katıldı. 

İŞTE O SATIRLAR

İşte Ajda Pekkan ve Bergüzar Korel’in kitap için kaleme aldığı öykülerden kısa bölümler...İşte Ajda Pekkan ve Bergüzar Korel’in kitap için kaleme aldığı öykülerden kısa bölümler...

Ajda Pekkan-Sessizlik

Yağmura aldırmadan burnunu buğulanmış, ıslak cama yasladı ve orada kalakaldı. Böyle beklemek ve saatlerin öylece geçmesine izin vermek, tam da istediği gibi... Kararlıydı. Konuşmayacaktı. Uzun, sessiz saatler, belki de anlatmak istediklerinin daha iyi anlaşılacağı, o derin sessizliği sağlayacaktı. Annesini düşündü bir süre. Sonra bir çırpıda tüm düşüncelerini bir kenara bıraktı ve öylece bekledi. Sadece yağmurun sesi vardı. Vitrinde tuhaf, karmaşık şekillerin belirmesine sebep olan yağmur damlalarını izledi ve içinde hissetti. Neye baktığının ve orada ne kadar kaldığının hiç önemi yoktu. ‘Sessizlik iyi bir şey’ diye düşündü.

Bergüzar Korel-Mucizenin Adı: Babam

İkinci yüz dört, ikinci yüz beş, ikinci yüz altı, ikinci yüz yedi, ikinci yüz sekiz... Ne kadar olmuş adımlarımı saymaya başlayalı, farkında değilim. Baktığımda, hastane binasının kış aylarında daha da hissettirdiği buz gibi gölgesiyle ve yüzüme vuran ıslak rüzgârla kendime geliyorum.
Yıllarca köydeki evimizden okula giderken soğuktan donan ayak parmaklarımı düşünmemek için kendi kendime uydurduğum oyunun orta yaşlı, şehirli bir doktor olmama rağmen devam ettiğini düşünürken, koşar adım hastane merdivenlerini bitiriyorum. Yıllardır alışık olduğum koridorun kokusu hâlâ genzimi yakıp ciğerlerimi dolduruyor.

Ünlülerden öyküler

Objektiflere Burcu Kara’yla poz veren Ajda Pekkan, “Çocuklarla ilgili, tamamen onlarla empati yaparak yazdığım bir hikaye var kitapta” dedi.

Ünlülerden öyküler

Merve Boluğur

Ünlülerden öyküler

Şükran Ovalı - Ömür Sabuncuoğlu

 

 

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Son 24 Saatte Magazin Gündemi (26.04.2018) İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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