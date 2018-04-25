Ünlülerden öyküler
12 ünlü isim, kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak amacıyla öykü yazdı. Öyküler, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu tarafından kitap haline getirildi.
İnkılap Yayınevi’nden çıkan “Onlar’ın Öyküsü” adlı kitabın tanıtımı önceki gün Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da yapıldı. Davete kitaba destek veren ünlüler de katıldı.
İŞTE O SATIRLAR
İşte Ajda Pekkan ve Bergüzar Korel’in kitap için kaleme aldığı öykülerden kısa bölümler...İşte Ajda Pekkan ve Bergüzar Korel’in kitap için kaleme aldığı öykülerden kısa bölümler...
Ajda Pekkan-Sessizlik
Yağmura aldırmadan burnunu buğulanmış, ıslak cama yasladı ve orada kalakaldı. Böyle beklemek ve saatlerin öylece geçmesine izin vermek, tam da istediği gibi... Kararlıydı. Konuşmayacaktı. Uzun, sessiz saatler, belki de anlatmak istediklerinin daha iyi anlaşılacağı, o derin sessizliği sağlayacaktı. Annesini düşündü bir süre. Sonra bir çırpıda tüm düşüncelerini bir kenara bıraktı ve öylece bekledi. Sadece yağmurun sesi vardı. Vitrinde tuhaf, karmaşık şekillerin belirmesine sebep olan yağmur damlalarını izledi ve içinde hissetti. Neye baktığının ve orada ne kadar kaldığının hiç önemi yoktu. ‘Sessizlik iyi bir şey’ diye düşündü.
Bergüzar Korel-Mucizenin Adı: Babam
İkinci yüz dört, ikinci yüz beş, ikinci yüz altı, ikinci yüz yedi, ikinci yüz sekiz... Ne kadar olmuş adımlarımı saymaya başlayalı, farkında değilim. Baktığımda, hastane binasının kış aylarında daha da hissettirdiği buz gibi gölgesiyle ve yüzüme vuran ıslak rüzgârla kendime geliyorum.
Yıllarca köydeki evimizden okula giderken soğuktan donan ayak parmaklarımı düşünmemek için kendi kendime uydurduğum oyunun orta yaşlı, şehirli bir doktor olmama rağmen devam ettiğini düşünürken, koşar adım hastane merdivenlerini bitiriyorum. Yıllardır alışık olduğum koridorun kokusu hâlâ genzimi yakıp ciğerlerimi dolduruyor.
Objektiflere Burcu Kara’yla poz veren Ajda Pekkan, “Çocuklarla ilgili, tamamen onlarla empati yaparak yazdığım bir hikaye var kitapta” dedi.
Merve Boluğur
Şükran Ovalı - Ömür Sabuncuoğlu
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