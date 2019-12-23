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Ünlüler müzikli oyunda buluştu
Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan Trump Cadde In Base’de önceki akşam, Oda Tiyatrosu tarafından “Meyhanede Müzikali” sahnelendi.
Oyunu izleyenler arasında eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, eşi İnci Pars, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da vardı. Konuk sanatçı olarak Nil Burak’ın sahneye çıktığı müzikalde, Selçuk Ural da unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan - Nil Burak - İnci Pars - Hüseyin Özgürgün
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