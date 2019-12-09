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Ünlüler korosu
Serhat Kılıç’ın tek kişilik müzikal gösterisi ‘Müzikoman’in galası ünlü isimlerin katılımıyla Dada Salon’da yapıldı.
Kılıç, ilkel çağlardan günümüze müziğin geçirdiği süreci dansla, şarkıyla, şiirle ve mizahla anlatıyor. Gecenin sonunda gösteriyi izleyen Nurgül Yeşilçay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Emre Karayel’i sahneye çağıran Kılıç, Fikret Kızılok’un ‘Why High One Why’ adlı hiciv dolu şarkısını ünlülerle birlikte söyledi.
Emre Karayel - Demet Evgar
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