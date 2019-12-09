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Keyif
09.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Ünlüler korosu

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Ünlüler korosu

Serhat Kılıç’ın tek kişilik müzikal gösterisi ‘Müzikoman’in galası ünlü isimlerin katılımıyla Dada Salon’da yapıldı.

Kılıç, ilkel çağlardan günümüze müziğin geçirdiği süreci dansla, şarkıyla, şiirle ve mizahla anlatıyor. Gecenin sonunda gösteriyi izleyen Nurgül Yeşilçay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Emre Karayel’i sahneye çağıran Kılıç, Fikret Kızılok’un ‘Why High One Why’ adlı hiciv dolu şarkısını ünlülerle birlikte söyledi.

Ünlüler korosu

Emre Karayel - Demet Evgar
Ünlüler korosu

Ünlüler korosu





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