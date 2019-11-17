Ünlü yıldızlar geliyor
Organizatör Anıl Üçtepe, dünyaca ünlü isimleri Türkiye'ye getiriyor
Threehills Entertainment otganizasyon şirketi sahibi Anıl Üçtepe, dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçıları Cardi B ve Travis Scott ile anlaştı. Haziran ayında Türkiye'de organize edilecek Grammy ödüllü rapçi Cardi B'nin İstanbul konserinin hazırlıkları başladı.
Üçtepe "Artık ülkemde de konserleri yoğunlaştıracağım. Cardi B ve Travis Scott Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya gelecekleri için çok mutlular " dedi.
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