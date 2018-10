Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Bu fotoğraftaki "adamın" gerçekte bir kadın olduğuna inanabilir misiniz? Elbette ilk bakışta bu çok zor. Ama bu fotoğrafta gördüğünüz "yaşlı adam" aslında deneyimli bir kadın oyuncu. Peki biraz daha dikkatli bakarak kim olduğunu çıkarabilir misiniz?

Hemen söyleyelim, bu 80'li yaşlarındaki adamın makyajını sildiğinizde karşınıza çok ünlü bir kadın oyuncu çıkıyor. Kim ki bu oyuncu? Yüksek performansının yanı sıra kamera karşısında kılıktan kılığa girmesiyle de tanınan Tilda Swinton. 57 yaşındaki oyuncu son filmi Suspiria'da yine seyirciyi şaşırttı. Hem de sadece bir değil birkaç kez.

Klasik yapıtın yeniden çevrimi

Korku filmlerinin büyük ustası Dario Argento'nun 1977 tarihli başyapıtının yeniden çevriminde bu kez yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino oturuyor. Sinemaseverler Guadagnino'yu geçen yıla damga vuran filmlerden biri olan Call Me By Your Name'in yanı sıra yine Tilda Swinton ile çalıştığı I am Love ve The Protagonists ile hatırlıyor.

Bir korku klasiği olan Suspiria'nın bu yeniden çevriminde kamera arkasında da ilginç olaylar yaşandı. Tilda Swinton, filmde iki farklı karakteri canlandırıyor. Ama önceleri filmdeki bu iki karakterden birinin adı duyulmamış Lutz Ebersdorf adlı bir erkek oyuncu tarafından canlandırıldığı konuşulmaya başlandı.

Swinton da yönetmen Guadagnino da bu konudaki ısrarlı sorulara hep aynı cevabı verdi ve aynı ismi tekrarladı. O yaşlı karakteri Ebersdorf oynuyordu.

Aslına bakılırsa dikkatli sinemaseverler filmin kamera arkası fotoğrafları basına yansıdığında o 80'li yaşlarını süren erkek karakteri Tilda Swinton'ın canlandırdığını anlamıştı. Zaten bu konuda görüntü ve haberler de basına yansımıştı. Ama Swinton ve yönetmen Guadagnino, sözlerinin arkasında durmaya devam etti.

Olaylar filmin posterinin ortaya çıkmasıyla biraz daha karıştı. Posterde pipo içen yaşlı ve gözlüklü bir adamın fotoğrafı yer alıyordu ve filmdeki "Dr. Klemperer karakterini Lutz Ebersdorf"un oynadığı özel olarak vurgulanıyordu.

Yapay cinsel organ bile kullandı

Sonunda bütün bunların filmin tanıtımı ve ilgi çekmesi için uygulanan bir taktik olduğu ortaya çıktı. Tilda Swinton, dört saatlik bir makyajla, çeşitli protezler kullanarak ortaya çıkan Dr. Klemperer karakterini Lutz Ebersdorf adıyla oynamak istemişti.

Öyle ki Swinton, Oscar ödüllü makyajcı Mark Coulier'nin usta ellerinde dönüştüğü bu 80'li yaşlarındaki erkek karakteri inandırıcı şekilde canlandırmak için protez cinsel organ bile kullandı.

Suspiria'nın yu yeni versiyonunda Tilda Swinton'ın yanı sıra Chloe Grace Moretz, Dakota Johnson, Angela Winkler. Mia Goth gibi oyuncular da yer alıyor.

Filmin konusuna gelince: Yetenekli Amerikalı dansçı Susie Bannion, Berlin'de prestijli bir dans okulu olan Markos Dans Akademisi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelir. Ancak gelişinden kısa bir süre sonra diğer öğrenciler anlaşılmaz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar. Susie, burada tanıştığı arkadaşı Sara ve psikolog Jozef Klemperer ile birlikte bu karanlık sırrı çözmek ve lanete kurban gitmemek için ne gerekiyorsa yapmaya karar verir.

Dario Argento'nun korku klasikleri arasında yer alan 1977 tarihli Suspiria'sında Jessica Harper, Stefania Cassini, Alida Valli ve Udo Kier rol alıyordu.



FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, SUSPIRIA FİLM FRAGMANI, HÜRRİYET ARŞİV