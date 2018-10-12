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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

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Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Bol ödüllü kadın oyuncu, 82 yaşında bir adama dönüştü ve sonunda filmin kamera arkasında yaşananları anlattı. 

Bu fotoğraftaki "adamın" gerçekte bir kadın olduğuna inanabilir misiniz? Elbette ilk bakışta bu çok zor. Ama bu fotoğrafta gördüğünüz "yaşlı adam" aslında deneyimli bir kadın oyuncu. Peki biraz daha dikkatli bakarak kim olduğunu çıkarabilir misiniz?

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Hemen söyleyelim, bu 80'li yaşlarındaki adamın makyajını sildiğinizde karşınıza çok ünlü bir kadın oyuncu çıkıyor. Kim ki bu oyuncu? Yüksek performansının yanı sıra kamera karşısında kılıktan kılığa girmesiyle de tanınan Tilda Swinton. 57 yaşındaki oyuncu son filmi Suspiria'da yine seyirciyi şaşırttı. Hem de sadece bir değil birkaç kez.

Klasik yapıtın yeniden çevrimi 

Korku filmlerinin büyük ustası Dario Argento'nun 1977 tarihli başyapıtının yeniden çevriminde bu kez yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino oturuyor. Sinemaseverler Guadagnino'yu geçen yıla damga vuran filmlerden biri olan Call Me By Your Name'in yanı sıra yine Tilda Swinton ile çalıştığı I am Love ve The Protagonists ile hatırlıyor.

Bir korku klasiği olan Suspiria'nın bu yeniden çevriminde kamera arkasında da ilginç olaylar yaşandı. Tilda Swinton, filmde iki farklı karakteri canlandırıyor. Ama önceleri filmdeki bu iki karakterden birinin adı duyulmamış Lutz Ebersdorf adlı bir erkek oyuncu tarafından canlandırıldığı konuşulmaya başlandı.

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Swinton da yönetmen Guadagnino da bu konudaki ısrarlı sorulara hep aynı cevabı verdi ve aynı ismi tekrarladı. O yaşlı karakteri Ebersdorf oynuyordu.

Aslına bakılırsa dikkatli sinemaseverler filmin kamera arkası fotoğrafları basına yansıdığında o 80'li yaşlarını süren erkek karakteri Tilda Swinton'ın canlandırdığını anlamıştı. Zaten bu konuda görüntü ve haberler de basına yansımıştı. Ama Swinton ve yönetmen Guadagnino, sözlerinin arkasında durmaya devam etti.

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Olaylar filmin posterinin ortaya çıkmasıyla biraz daha karıştı. Posterde pipo içen yaşlı ve gözlüklü bir adamın fotoğrafı yer alıyordu ve filmdeki "Dr. Klemperer karakterini Lutz Ebersdorf"un oynadığı özel olarak vurgulanıyordu. 

Yapay cinsel organ bile kullandı

Sonunda bütün bunların filmin tanıtımı ve ilgi çekmesi için uygulanan bir taktik olduğu ortaya çıktı. Tilda Swinton, dört saatlik bir makyajla, çeşitli protezler kullanarak ortaya çıkan Dr. Klemperer karakterini Lutz Ebersdorf adıyla oynamak istemişti.

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Öyle ki Swinton, Oscar ödüllü makyajcı Mark Coulier'nin usta ellerinde dönüştüğü bu 80'li yaşlarındaki erkek karakteri inandırıcı şekilde canlandırmak için protez cinsel organ bile kullandı.

Suspiria'nın yu yeni versiyonunda Tilda Swinton'ın yanı sıra Chloe Grace Moretz, Dakota Johnson, Angela Winkler. Mia Goth gibi oyuncular da yer alıyor.

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Filmin konusuna gelince: Yetenekli Amerikalı dansçı Susie Bannion, Berlin'de prestijli bir dans okulu olan Markos Dans Akademisi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelir. Ancak gelişinden kısa bir süre sonra diğer öğrenciler anlaşılmaz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar. Susie, burada tanıştığı arkadaşı Sara ve psikolog Jozef Klemperer ile birlikte bu karanlık sırrı çözmek ve lanete kurban gitmemek için ne gerekiyorsa yapmaya karar verir.

Ünlü kadın oyuncu dört saatte erkek oldu ve gerçeği itiraf etti

Dario Argento'nun korku klasikleri arasında yer alan 1977 tarihli Suspiria'sında Jessica Harper, Stefania Cassini, Alida Valli ve Udo Kier rol alıyordu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, SUSPIRIA FİLM FRAGMANI, HÜRRİYET ARŞİV

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