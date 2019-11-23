Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı
Haluk Bilginer'in de adaylar arasında bulunduğu 47. Uluslararası Emmy Ödülleri için geri sayım başladı.
Ödüller, 25 Kasım akşamı ABD'de düzenlenen bir törenle kazananlara verilecek. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday.
Emmy’nin resmi internet sitesinde ve Twitter hesabında, Bilginer’in tanıtımına yer verildi. Bilginer'in hayranları da sosyal medya aracılığıyla ünlü oyuncuya destek mesajları gönderiyor.
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