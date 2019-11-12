Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu
GeriKeyif Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
12.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tyler Weiss sinema öğrencileriyle buluştu

Game of Thrones'un yapımcılarından Tyler Weiss, İstanbul'da sinema öğrencileriyle buluştu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından santralistanbul'da düzenlenen etkinlikte Weiss, Amerika ve Kanada'da medya, sanat ve tasarım alanlarında edindiği tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Weiss, yapay zeka, CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) ve MOCAP (hareket yakalama) gibi teknolojileri kullanarak 3 boyutlu görüntülerin üretimine ilişkin bilgi verdi.

Animasyonların hazırlanışını, Game of Thrones sahnelerinden görseller ve 3 boyutlu çizimlerle anlatan Weiss, "Oyuncuları sette tutmak maliyetli olduğu için animasyonu tamamlayıp sonra oyuncuların animasyona eklenecek görüntülerini çekiyoruz." dedi.
Uzun planların yer aldığı devasa animasyonları hazırlamanın kolay olmadığını ve asıl zaman alan şeyin render almak (bilgisayarla çizilmiş modeli işleyip video haline getirmek) olduğunu belirten ünlü yapımcı, şunları kaydetti:  "Sorun şu ki diğer işleri hızlıca yapabilirsiniz ama çalışmanın son halini render almak çok uzun sürüyor. Modellemeyi yapıyorsun, render alıyorsun, 24 saat sonra masanın başına gelip olmadığını görüyorsun, animasyon zor bir iş."

Ejderha, bulut, orman ve savaşçı karakteri gibi animasyonların ve görsel efektlerin hazırlanma sürecine değinen Weiss, etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Görsel efektleri hazırlayan ekipte kaç kişinin çalıştığına ilişkin bir soru üzerine Weiss, başlangıçta her departmanın birlikte çalıştığını, 6-7 kişilik veya 20 kişilik ekiplerin bulunduğunu toplamda ise yaklaşık 80 kişinin görsel efekt ekibinde yer aldığını söyledi.
Yapımın geçen sezonuna ilişkin bir soru üzerine Weiss, "Görsel efektlerle ilgili olumsuz yorum almadım. Yapımın gerçek sonunu üzerinde çalışan insanlar dahil kimse bilmiyordu." diye konuştu.

Weiss, film yapım sürecinde sinematograf, sesçi ve oyuncuların herkesin birlikte çalışmasının çok karmaşık bir iş olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle