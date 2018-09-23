Türkücü dayanışması
Aralarında Güler Duman ve Latif Doğan'ın da bulunduğu ünlü türkücüler halk ozanı Mehmet Tek'in "Tek Türküler" albümünde buluştular.
Halk müziğinin sevilen isimlerinin seslendirdiği, sözleri ve müzikleri günümüzün önemli halk ozanlarından Mehmet Tek'e ait olan albüm, Özdemir Plak etiketiyle piyasaya çıktı. Sesiyle ve sahnesiyle yoğun beğeni toplayan ve babasının izinden giden Selen Tek'in de yer aldığı albümü, Ozan Mehmet Tek şöyle yorumladı: "Gelecek nesillere ve günümüzdeki türkü severlerine bestelerimle hizmet etmeye devam etmek istiyorum. 'Tek Türküler' projemizde olduğu gibi, her birini içimden bir parça gibi gördüğüm eserlerimle, yeniliklerle ilerlemeye devam edeceğiz." Albümde Güler Duman, Özcan Türe, Arzu, Tülay Maciran, Mehmet Balaman, Maral, Erensoy Akkaya, Yağız, Ercan Papur, Eyuphan, Latif Doğan, Selen Tek ve Ozan Mehmet Tek gibi isimler yer alıyor.
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