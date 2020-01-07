‘Türkler Geliyor’un klibine 20 milyon tık

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Türkler Geliyor: Adeletin Kılıcı” filmi için Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkının klibi, sosyal medyada 5 günde 20 milyondan fazla izlendi. Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazdı. Şarkı radyolarda, müzik yayını yapan TV kanallarında ve dijital platformlarda da yayınlandı.



“Türkler Geliyor: Adeletin Kılıcı” 17 Ocak’ta vizyona girecek. Hazırlık süreci 1 yıl süren filmin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolde yer aldığı film, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki ilerleyişini, ona ölümüne bağlı savaşçı birliği Akıncılar’ın hikâyesi üzerinden ele alıyor.







