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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
10.05.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Türkiye’yi dünya opera sahnelerinde temsil edecekler!

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Türkiye’yi dünya opera sahnelerinde temsil edecekler!

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nı kazanan genç opera sanatçıları belli oldu.

Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması’nın bu yılki finalinde Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçildi. Sanatçılara dünya sahnelerinin kapılarını aralama fırsatı sunan yarışmada, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen ve toplam 26 kişinin katıldığı yarışmanın finali 9 Mayıs’ta İstanbul’da Pera Palas Hotel’in tarihi balo salonunda düzenlendi. Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması’nda genç sanatçı Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncülüğe değer görüldü.

Siemens Türkiye’nin “Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka” yaklaşımıyla düzenlediği Siemens Opera Yarışması’nda dereceye giren adaylar dünya sahnelerinde yer alma fırsatının yanında başarılarını çeşitli ödüller ile taçlandırdı. Bu yıl yarışmada birinci olan genç opera sanatçısı Barış Yavuz, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 4 aylık Almanca bursu kazandı. Yarışmanın ikincisi Beren Kader Fidan, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde 6 aylık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 2 aylık Almanca bursu kazandı. Üçüncü olan Berk Dalkılıç ise 2 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Siemens Türkiye olarak hayata değer ve anlam katan faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli boyutlarından biri ise sanata verdiğimiz destek. Bu sene Siemens Opera Yarışması’nın 20.yılını kutluyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan hem de Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini ve sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Siemens olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya, gençleri ve onların eğitimlerini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

 

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