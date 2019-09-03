Türkiye turnesi başlıyor!
Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da açıkhava etkinliklerine devam ediyor.
Konser ve gösterilerde Zülfü Livaneli, Sıla, Sertab Erener, Erol Evgin, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Kenan Doğulu, Duman, Manuş Baba, Candan Erçetin, Yaşar, Mehmet Erdem-Rubato, Uğur Yücel, Can Yılmaz-Zafer Algöz Tolga Çevik ve Cem Yılmaz gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.
Etkinlikler Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yapılacak.
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