Türkiye güzeli 6.5 kiloluk gelinlik giydi
Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, Ankaralı modacı Zuhal Keskin'in defilesinde 6,5 kiloluk taşlarla kaplı gelinlikle podyuma çıktı.
Zuhal Keskin, 2018 koleksiyonunu bir defile ile Wyndham Otel Ankara'da tanıttı. Defilede Miss Model 2016 birinci güzeli Buse İskenderoğlu ile Miss Model 2015 birincisi Ecem Çırpan'ın yanısıra çok sayıda manken podyuma çıktı.
Koreografisini Yasin Soy'un yaptığı Defilenin finaline Buse İskenderoğlu'nun giydiği 6,5 kilo ağırlığındaki taşlarla yapılan abiye ve kelebek konseptli gelinlik damgasını vurdu…
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