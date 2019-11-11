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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Türk sanatçılar İtalya'da opera sahnesinde

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Türk sanatçılar İtalya'da opera sahnesinde

Soprano Simge Büyükedes ve Mezzosoprano Asude Karayavuz, Ravenna kentindeki Alighieri Operası'nda Aida ve Norma temsillerindeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

İtalya'nın Ravenna kentindeki tarihi Alighieri Operası'nda temsilleri yapılan Aida ve Norma operalarında rol alan Soprano Simge Büyükedes ile Mezzosoprano Asude Karayavuz, performanslarıyla İtalyanların büyük beğenisini kazandı.

Alighieri Operası'nın "Sonbahar Üçlemesi" adını taşıyan opera festivalinde bu sezon, Fransız besteci Georges Bizet'in "Carmen", İtalyan besteci Vincenzo Bellini'nin "Norma" ile bir diğer ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası sahneye kondu.

Kariyerlerini İtalya'da sürdüren Türk soprano Simge Büyükedes Aida'da, mezzosoprano Asude Karayavuz da Norma'da rol alırken, iki Türk opera sanatçısı performanslarıyla İtalyan sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Festivalde, "Sonbahar Üçlemesi"ni hayata geçiren yönetmen Cristina Mazzavillani Muti, Türk opera sanatçıları Büyükedes ve Karayavuz ile festival ve performanslarını  değerlendirdi.

"Asude, Norma'da Adalgise karakterini çok iyi oynadı"

Yönetmen Muti, Büyükedes ve Karayavuz'un performanslarından övgüyle söz ederek, "Ben, sizin solistlerinizi harikulade buluyorum ve kendilerine büyük hayranlık duyuyorum." dedi.

Norma operasında "Adalgisa" karakterini canlandıran mezzosoprano Karayavuz'un performansına ilişkin Muti, "Asude, Norma'da Adalgise karakterini çok iyi oynadı. Üst düzeydi ve harika bir şıklık içindeydi. Şan ve müziğe çok yakışan bir ses." ifadesini kullandı.

Muti, daha önce pek çok farklı projede birlikte çalıştıkları Büyükedes'in de çok iyi bir solist olduğunu söyledi.

İtalyan operasında "Makber" sürprizi

Yönetmen Muti, Ravenna'daki festivalde Aida'da Türk soprano Simge Büyükedes'e verdiği özel rolle, hem İtalyan operalarında bir ilke imza attı hem de Aida'ya farklı bir yorum katmış oldu.

Cristina Muti'nin isteği, Büyükedes'in önerisiyle, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Makber" şiirinin bestesi, ünlü operanın son sahnesinde Radames ve Aida'nın mezarda ölüme terk edildikleri sahneden önce Büyükedes tarafından seslendirildi.

Muti, Aida'da "Makber" sürpriziyle ilgili, "Burada benim en çok hoşuma giden şeylerden biri de Aida'ya dua ve ağıt sahnesinde Türkçe parça yerleştirmek oldu ki; bu genelde Aida özelinde pek yapılmaz. İlk kez böyle bir şey yaptık." diye konuştu.

Yönetmenlik yaparken, Aida'nın son sahnesinden önce cenaze anını anlaştırmaya yönelik farklı kültürlere ait özel şarkılar koymanın hoşuna gittiğini belirten Muti, şunları kaydetti: "Ben, Simge'den bir kez daha Makber'i söylemesini istedim ki; daha önce benim eşimin (Riccardo Muti) Otranto'daki bir konserinde söylemişti. İnsanlar büyülenmiş gibiydi. İzleyiciler Simge, Makber'i söylemeye başladığı ilk dakikadan itibaren büyük şaşkınlık içindeydi. Hayal edemezlerdi böyle bir sahnede böyle bir parçanın olmasını. Şaşkınlık ve sessizlik hakimdi. Aida'nın ölüm sahnesine yönelik özel bir hazırlık anı oldu. İzleyenler, İtalyan basını da dahil olmak üzere, herkes bu şarkının güzelliğinden bahsediyordu."

"Başrol söyleyenler kadar alkış aldı"

Aida'da söylediği Makber ile farklı bir işe imza atan Türk soprano Simge Büyükedes, "Çok güzel, başarılı bir temsil oldu, çok beğenildi. Opera, 4 saate yakın sürüyor. 4 saat başrol söyleyenler kadar alkış aldı. Herkes hayran kalmış." ifadelerini kullandı.

Temsilin ardından izleyicilerin, Makber'in sözlerini bilmemelerine rağmen o duyguyu hissettiklerini kendisine aktardığını dile getiren Büyükedes, şunları söyledi:

"Elimden geldiğince o duyguyu aktarmayı başarabilmişim. Benim yorumumun yanı sıra tabii bunu güzel bir noktaya Cristina Muti'nin yerleştirmesi de önemli. Operanın içinde çok akıllıca bir yere koydu. Çok etkileyici bir sahneye, herkesin nefesini tutup beklediği anda şok etkisi yarattı. İnsanları şaşırttı. Herkes nefesini tuttu son ana kadar, hatta bitmesini beklemeden alkışlamaya başladılar. Alkış geleceğini de düşünmüyorduk biz. Bitmesini beklemeden alkışladılar. Çok değişik bir akşam yaşadık. Herkes çok memnundu. Bütün operayı ben söylemişim gibi tebrik aldım."

Norma'da, Karayavuz'dan büyük başarı

Türk mezzosoprano Karayavuz, İtalyanların dünyaca ünlü orkestra şefi ve aynı zamanda Cristina Mazzavillani Muti'nin eşi Riccardo Muti sayesinde Teatro Alighieri ile tanışıklıkları olduğundan bahsetti.

Karayavuz, geçen dönem tüm operalar için seçmeye girdiğini ve sonunda Norma'da "Adalgisa" rolü için seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Adalgisa, mezzosopranolar için zirve rollerden biri olduğu için biraz komplike bir rol. Kendi sesinizin renginden kaybetmeden söylemeniz gerekiyor. Çok uzun çalışma gerektirdiği için benim için çok önemli bir roldü. Aynı zamanda, benim de ilk defa oynayacağım bir rol oldu. O yüzden çok iyi hazırlandım bu role. Emeklerimin meyvesini aldığımı düşünüyorum. Olumlu tepkiler alıyorum." 

 
   

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