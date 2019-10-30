Türk oyuncunun festival heyecanı
Son olarak dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson’un “Anna” filminde seyirci karşısına çıkan Cansu Tosun, yurtdışı macerasına devam ediyor.
Ünlü oyuncu, önceki gün de Sonia Nassery Cole’un yönettiği “I Am You”nun prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Mültecilik konusuna değinen filmin prömiyerinde soruları yanıtlayan Tosun, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Roma’ya ikinci gelişim. Bir gün rol aldığım filmle bu güzel şehre geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. İlk festival filmim olduğu için heyecanlıyım. Film için kısa sürede Darice öğrenmem gerekmişti, o yüzden benim için inanılmaz bir deneyimdi. Umarım insanların mültecilere bakış açısını ve farkındalığını az da olsa dönüştürüp değiştirir. Ve umarım daha nice filmlerle başka festivallere de gidebilirim.”
Cansu Tosun, prömiyerde eşi Erkan Kolçak Köstendil ve yönetmen Sonia Nassery Cole ile basına poz verdi.
Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil
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