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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Türk oyuncunun festival heyecanı

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Türk oyuncunun festival heyecanı

Son olarak dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson’un “Anna” filminde seyirci karşısına çıkan Cansu Tosun, yurtdışı macerasına devam ediyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün de Sonia Nassery Cole’un yönettiği “I Am You”nun prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Mültecilik konusuna değinen filmin prömiyerinde soruları yanıtlayan Tosun, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Roma’ya ikinci gelişim. Bir gün rol aldığım filmle bu güzel şehre geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. İlk festival filmim olduğu için heyecanlıyım. Film için kısa sürede Darice öğrenmem gerekmişti, o yüzden benim için inanılmaz bir deneyimdi. Umarım insanların mültecilere bakış açısını ve farkındalığını az da olsa dönüştürüp değiştirir. Ve umarım daha nice filmlerle başka festivallere de gidebilirim.”

Türk oyuncunun festival heyecanı

Cansu Tosun, prömiyerde eşi Erkan Kolçak Köstendil ve yönetmen Sonia Nassery Cole ile basına poz verdi.
Türk oyuncunun festival heyecanı

Cansu Tosun -  Erkan Kolçak Köstendil

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