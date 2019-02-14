Türk modacıların New York çıkartması
Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Fashion Week’e katılan modacı Hakan Akkaya, “Glam Rock “defilesinin ardından “Turkish Designers” defilesinin koçluğunu üstlendi.
Akkaya koçluğunda 12 Şubat’ta gerçekleşen ‘Turkish Designers’da ise Türk tasarımcılar Buket Özkalfalar, Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu koleksiyonlarını tüm dünya ile buluşturdu.
Türk tasarımları ve yüzde yüz Türk kumaşlarıyla 4 ayrı genç Türk tasarımcı tarafından şekillenen özel koleksiyonların tanıtım defilesinde ünlü Top model Didem Soydan baş manken olarak podyuma çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle