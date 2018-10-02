Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapımı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTürk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapımı
GeriKeyif Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
02.10.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapımı

Kendine özel tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı... Kısaca, kendine has bir kimliği olan Türk kahvesi, yediden yetmişe herkesin severek içtiği bir lezzet. Yalnızca Türklerin değil farklı kültürlerden insanların da severek tükettiği Türk kahvesi, nefis lezzeti ve ağızdaki kalıcı aroması ile tercih sebebi. Peki, Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kahve tutkunlarının vazgeçemediği Türk kahvesi, asırlardır severek tüketilmeye devam ediyor. Türk kahvesinin evde nasıl yapılacağı merak eden vatandaşlar, en lezzetli ve pratik Türk kahvesi tarifini araştırırken bir yandan da Türk kahvesi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları sorguluyor. İşte, Türk kahvesi yapımı ve Türk kahvesi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları...

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Türk kültüründe önemli yere sahip olan, Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş en eski lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz Türk kahvesi. İşte bol köpüklü Türk kahvesi yapmak için gerekenler...

İlk olarak her fincan için iki çay kaşığı Türk kahvesi, cezveye eklenir. Daha sonra her fincan için yeterli miktarda su koyun. Ardından istenilen şeker miktarına göre küp veya toz şeker ekleyin. Tüm bu malzemeleri cezveye koyduktan sonra ateşe vermeden önce iyice karıştırın. Kısık ateşte kahveyi iyice karıştırın. Bir süre sonra kabaran köpüğü fincanlara pay ediniz. Kalan kahveyi bir taşım daha pişiriniz ve fincanlara boşaltınız.

TÜRK KAHVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kahvenin mümkün olduğunca taze çekilmiş olması önemlidir, uzun süre beklemiş veya ağzı açık rutubetlenmiş kahveden yapılan Türk kahvesi çok da lezzetli olmaz. Kullanacağınız suyun içme suyu (damacana) olması da önemlidir. Klorlu çeşme suları kahvenizin tadını bozacaktır. Kahveyi ocağa aldıktan sonra kesinlikle karıştırmamalı ve kendi kendine pişmesini beklemelisiniz.

Şeker ekleme yaparken de dikkatli olmak gerekir. Sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atmak yeterli olacaktır. Kahvenin kısık ateşte pişirilmesine de dikkat edilmelidir. Fincanlara kahveyi dökerken de dikkatli olmak gerekiyor. Kahveyi fincanlara yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeli.

TÜRK KAHVESİNİN TARİHÇESİ

1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirdi. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi adını aldı. İlk olarak 1554 yılında Tahtakale’de açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanıştı. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına damgasını vurdu.

Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu.

Kısa sürede, gerek İstanbul’a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa’yı oradan da tüm dünyayı sardı. Kurukahveci Mehmet Efendi, 1871 yılında, ilk kez dolaplarda kavurup değirmende öğüttüğü kahveyi halkın tüketimine sundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeliz Yeşilmen: Ölümden döndük!

Aşk iddialarına açıklama geldi

Fulya harikalar diyarında!

Özge Ulusoy ve sevgilisinden doğum günü pozu