Türk İşi Dondurma'nın oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma filminin konusu ve oyuncuları
Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen 'Türk İşi Dondurma' filmi vizyona girdi. Türk İşi Dondurma'nın oyuncularının kimler olduğunu merak eden sinemaseverler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Türk İşi Dondurma'nın oyuncuları kimler?
Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği Türk İşi Dondurma'nın oyuncu kadrosunda pek çok tanınmış isim yer alıyor. Tarihi dram türündeki filmin konusu ve oyuncuları da vizyon sonrası araştırma konusu oldu. İşte, Türk İşi Dondurma filminin konusu ve oyuncuları...
Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.
Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Caner Kurtaran, Ali Atay, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Erkan Kolçak Köstendil ve Carl Warthon yer alıyor.
Filmin konusu özetle şöyle:
"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir."
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