Tuğba Özay uğurlu geldi
Küçük yaşlarda başlayan müzik tutkusuna, maddi imkansızlıklar nedeniyle veda eden ve iş hayatına atılan Hakan Duman, çocukluk aşkı müziğe geri döndü. Ticaretten kazandığını müziğe yatıran Duman, DMC Müzik'ten çıkardığı 'Biz Ayrılamayız' ve 'Kara Vicdanlı' şarkısıyla başarılı bir çıkış yaptı.
Hakan Duman'ın uğuru ise manken-şarkıcı Tuğba Özay oldu. İlk klibinde Tuğba Özay ile kamera karşısına geçen Duman, yeni şarkısının klibi için de Özay'ın kapısını çaldı.
Önümüzdeki hafta çıkacak olan yeni şarkısının klibinde de Özay ile oynayacak olan Hakan Duman, "Tuğba Hanım'la çektiğimiz klip bana çok uğurlu geldi. Kendisi bugüne kadar gelen tüm klip tekliflerini reddetmiş ama bana ve şarkıma çok güvendi. Bu nedenle yeni şarkımın klibinde de birlikte oynayacağız" dedi.
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