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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
23.04.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Trileçe nasıl yapılır? Trileçe malzemeleri ve tarifi

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Trileçe nasıl yapılır? Trileçe malzemeleri ve tarifi

Balkanlardan gelen enfes lezzet trileçenin yapılışı son günlerde çok merak ediliyor. Her ne kadar zor gibi görünse de trileçe yapmak aslında hiç zor değil. Süt ve hafif sünger dokusuna sahip kekin mükemmel uyumu ile ortaya çıkan bu tatlıyı yapmak için birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli. Peki, trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi ve malzemeleri neler?

Güney Amerika'dan Arnavutluk'a oradan da ülkemize gelen ve son yıllarda popülerliği hızla artan bir tatlı olan trileçeye İstanbul'un her semtinde hemen hemen her pastanenin vitrininde rastlamak mümkün. Bu enfes lezzeti evde kendileri yapmak isteyen vatandaşlar ise, trileçe tarifini araştırıyor. İşte, son zamanların gözde tatlısı trileçe malzemeleri ve yapılışı...

TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan trileçenin yapımı son günlerde merak ediliyor. Kökeni konusunda çeşitli tartışmaların olduğu bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik trileçe tarifini sorguluyor. Peki, trileçe nasıl yapılır? Trileçenin suflenin malzemeleri neler?

MALZEMELER

Keki İçin:

5 adet yumurta

10 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

Şerbeti İçin:

5 su bardağı soğuk süt

5 yemek kaşığı tozşeker

400 ml krema

2 yemek kaşığı süttozu

Kreması İçin:

5 yemek kaşığı tozşeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket krema

YAPILIŞI

İlk olarak yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırın. Yumurta beyazlarını derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle krema halini alana kadar karıştırın. Sonrasında yumurta sarılarını da katıp, mikser yardımıyla karıştırma işlemine devam edin.

Karışıma yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup artık çırpmak yerine dikkatlice içindeki havayı kaçırmadan karıştırın. Tamamen karıştığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 40-45 dakika pişirin.

Yukarıdaki belirttiğimiz tüm şerbet malzemelerinizi bir kâseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba koyun. Karamel için şekeri yapışmaz tavaya koyup karamalize oluncaya kadar orta ateşte hiç karıştırmadan pişirin.  Renk karamele dönüp henüz şeker yanmamışken, ateşi kapatın ve tereyağı ile kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın. Keki keskin bir bıçak yardımıyla kare dilimlere ayırın. Ilıklaşan şerbetini tatlının üzerine gezdirin. Şerbetini çeken tatlıyı arzuya göre soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Keke şerbetini yavaş yavaş ilave edin ve çekmesini bekleyin. Şerbetini verdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz daha iyi bir lezzet elde etmenizi sağlar.

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