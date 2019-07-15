Tiyatro ve müzik haftası
Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında, Harbiye Açıkhava Sahnesi bu hafta tiyatro ve müzik ile dolu!
Yetenekli oyuncu, Semih Çelenk’in kaleme alıp yönettiği, yaklaşık iki buçuk yıldır kapalı gişe oynayan Gelin Tanış Olalım adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı akşamı Harbiye’de sahneleyecek.
17 Temmuz Çarşamba akşamı ise sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın.
18 Temmuz Perşembe akşamı ise şarkılarıyla Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşacak.
KONSER TAKVİMİ:
16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGHB 2
18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
19 Ağustos Pazartesi YALIN
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
13 Eylül Cumartesi Candan Erçetin
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
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