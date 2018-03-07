Tiyatro Keyfi’den 'Gözlerin Ardında Müzikal'i

Uluslararası organizatörlerin dünyanın çeşitli ülkelerindeki turneler için eser seçtiği ve dünyanın önde gelen tiyatrolarının katıldığı organizasyona bir Türk tiyatrosu ilk kez davet alıyor.
Kemal Başar'ın Nava Semel'in ünlü eserinden yola çıkarak akustik müzikal formunda yönettiği, down sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan bir anne ile eşinin inişli çıkışlı ilişkisini konu edinen eserde başrolleri Özgün ve Eda Kandulu paylaşıyor. Özgün'ün bilinen şarkılarının yanı sıra eser için yaptıklarını da canlı olarak seslendirdiği "Gözlerin Ardında Müzikal"de Melike Çetin, Onur Güney Kumaş, Ziya Serkan Doğan ve Erkan Çelebi müzisyenliklerinin yanı sıra dans ediyor ve çeşitli rolleri oynuyor. Down Türkiye ve Tomurcuk Vakfı'nın da katkıda bulunduğu eser, aynı zamanda bir down sendromu farkındalık projesi...
Işık tasarımını Yüksel Aymaz'ın, kostüm tasarımını Mine Erbek Gökbuget'in, koreografisini Alpaslan Karaduman'ın, müzik direktörlüğünü Tevfik Akbaşlı'nın, orkestra direktörlüğünü ise Nejat Dimili'nin üstlendiği eserin Mart ayı İstanbul programı şöyle:
8 Mart Perşembe 20:30 - Borusan Oto Dolmabahçe Sahne, Süzer Plaza
9 Mart Cuma 20:30 - Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon
30 Mart Perşembe 20:30 - Borusan Oto Dolmabahçe Sahne, Süzer Plaza
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