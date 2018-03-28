Tiyatro Keyfi ‘nden iki oyun birden
Büyük sanatçılar Camille Claudel ile Auguste Rodin'in sanat hayatlarına ve çalkantılı ilişkilerine odaklanan, erkek egemen toplumda eşit bir birey ve sanatçı olduğunu kanıtlamaya çalışan Camille'in mücadelesini ve yaşamının çeyrek yüzyılını geçirdiği akıl hastanesinde biten yaşamını anlatan "Camille - Taşın Kalbi" ise 2. sezonunda... 29 Mart Perşembe günü sergilenecek olan eseri Kosta Kortidis yazdı, Kemal Başar yönetti. Begüm Topçu Turay, Kubilay Tunçer ve Serap Yılmaz oynuyor.
Tiyatro Keyfi'nin seyirciden oldukça ilgi gören, Nisan ve Mayıs aylarında Londra, Berlin ve Jaffa'da da sergilenecek olan yeni eseri "Gözlerin Ardında Müzikal" ise 30 Mart Cuma akşamı Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izlenebilir. Tiyatro, dans ve akustik müziğin harmanlandığı eseri Nava Semel yazdı, Kemal Başar yönetti. Özgün'ün canlı performansla sahnede olduğu ve Eda Kandulu ile başrolü paylaştığı eserde enstrüman, dans ve diğer rollerde Melike Çetin, Ziya Serkan Doğan, Erkan Çelebi ve Onur Güney Kumaş var. Tomurcuk Vakfı ve Down Türkiye'nin de destek verdiği eser, aynı zamanda bir down sendromu farkındalık projesi...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle