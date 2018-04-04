Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi ve malzemeleri
Müthiş bir İtalyan tatlısı olan tiramisu yanında çay-kahve gibi sıcak içeceklerle tüketilen lezzeti ve pratik yapımı ile tatlıseverlerin en çok tercih ettiği tatlardan biri. Yetişkinler ve çocukların severek tükettiği tatlılardan olan tiramisunun nasıl yapıldığı ve malzemeleri merak ediliyor. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu malzemeleri neler? Tiramisu kaç kalori?
Pizzası ile ün salmış İtalya'nın lezzeti dillerden dile dolaşan bir de tatlısı var; tiramisu... Gönüllere taht kuran, bir yiyenin bir daha yemek istediği tiramisunun nasıl yapıldığının merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. İşte, pratik ve lezzetli tiramisu tarifi...
TİRAMİSU TARİFİ
4 adet yumurtanın sarısı
½ su bardağı pudra şeker
1 tatlı kaşığı limon kabuğu
2 yemek kaşığı limon suyu
500 gr. mascarpone peyniri veya labne peyniri
6 yemek kaşığı kahve likörü
1 fincan dolusu ılık neskafe (şekersiz)
200 gr. kedi dili bisküvisi
1 yemek kaşığı kakao
TİRAMİSUNUN YAPILIŞI
Öncelikle bir mikserde yumurta sarılarını ve pudra şekerini krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Sonra limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ekleyelim. Mascarpone peyniri veya labne peynirini ve 2 yemek kaşığı kahve likörünü de ekleyip, iyice karıştıralım. Ilık olarak hazırlandığımız neskafeyi kalan kahve likörüyle karıştıralım. Kedi dili bisküvilerin yarısını bu neskafeye batırıp, ıslatalım ve 25-30 cm çapındaki tart kalıbımıza düzgünce dizelim.
Peynirli karışımın yarısını bisküvilerin üzerine yayalım. Kalan bisküvileri de ıslatıp, kremanın üzerine dizeceğiz ve üstünü tekrar kremayla kaplayacağız. Buzdolabında en az 4 saat bekletelim ve servis yapmadan önce üzerine kakao serpelim. Artık dilimleyerek servise sunabiliriz. Afiyet olsun.
Bir porsiyon tiramisu yaklaşık olarak 623 kaloridir. Bu oran porsiyonun büyüklüğü ya da tatlı yapılırken kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir.
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