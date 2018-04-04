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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
04.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi ve malzemeleri

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Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi ve malzemeleri

Müthiş bir İtalyan tatlısı olan tiramisu yanında çay-kahve gibi sıcak içeceklerle tüketilen lezzeti ve pratik yapımı ile tatlıseverlerin en çok tercih ettiği tatlardan biri. Yetişkinler ve çocukların severek tükettiği tatlılardan olan tiramisunun nasıl yapıldığı ve malzemeleri merak ediliyor. Peki, tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu malzemeleri neler? Tiramisu kaç kalori?

Pizzası ile ün salmış İtalya'nın lezzeti dillerden dile dolaşan bir de tatlısı var; tiramisu... Gönüllere taht kuran, bir yiyenin bir daha yemek istediği tiramisunun nasıl yapıldığının merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. İşte, pratik ve lezzetli tiramisu tarifi...

TİRAMİSU TARİFİ

TİRAMİSU MALZEMELERİ

4 adet yumurtanın sarısı

½ su bardağı pudra şeker

1 tatlı kaşığı limon kabuğu

2 yemek kaşığı limon suyu

500 gr. mascarpone peyniri veya labne peyniri

6 yemek kaşığı kahve likörü

1 fincan dolusu ılık neskafe (şekersiz)

200 gr. kedi dili bisküvisi

1 yemek kaşığı kakao

TİRAMİSUNUN YAPILIŞI

Öncelikle bir mikserde yumurta sarılarını ve pudra şekerini krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Sonra limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ekleyelim. Mascarpone peyniri veya labne peynirini ve 2 yemek kaşığı kahve likörünü de ekleyip, iyice karıştıralım. Ilık olarak hazırlandığımız neskafeyi kalan kahve likörüyle karıştıralım. Kedi dili bisküvilerin yarısını bu neskafeye batırıp, ıslatalım ve 25-30 cm çapındaki tart kalıbımıza düzgünce dizelim.

Peynirli karışımın yarısını bisküvilerin üzerine yayalım. Kalan bisküvileri de ıslatıp, kremanın üzerine dizeceğiz ve üstünü tekrar kremayla kaplayacağız. Buzdolabında en az 4 saat bekletelim ve servis yapmadan önce üzerine kakao serpelim. Artık dilimleyerek servise sunabiliriz. Afiyet olsun.

TİRAMİSU KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon tiramisu yaklaşık olarak 623 kaloridir. Bu oran porsiyonun büyüklüğü ya da tatlı yapılırken kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir.

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