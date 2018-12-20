Taciz iddialarını reddetti
Avustralyalı oyuncu Geoffrey Rush bir oyunda başrolü paylaştığı oyuncu Yael Stone'un taciz iddialarını reddetti.
Orange is the New Black dizinin oyuncularından Stone, Oscar ödüllü Rush'un Sydney'de 2010-11 yıllarında oynadıkları bir oyunda kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.
Stone, Rush'ı önünde çıplak dans etmek, kendisini duş alırken izlemek ve cinsel içerikli mesajlar göndermekle suçluyor.
Bu yılın başında oyuncu Eryn Jean Norvill de Rush'un kendisine uygunsuz biçimde dokunduğunu açıklamıştı. Rush bu iddiaları da reddediyor. FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS
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