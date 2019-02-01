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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Süslü bir erkeğim

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Süslü bir erkeğim

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be’ programına ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen konuk oldu. Türkmen, “Virgül” adlı Maxi Single projesinin ‘İhtimaller Perisi’ klibi başta olmak üzere, kendisine dair bilinmeyen yönlerine anlattı.

Süslü bir erkeğim

“Süslü bir erkek misin?” sorusuna Gökhan Türkmen; Süslüyüm, süslü derken çok dikkat ederim. Küçüklüğümden beri öyleyim. Eskiden ablam çok yönlendirirdi, ondan çok öğrenmişimdir. Ama genel karakter olarak titizliğim, temizliğim falan filan hep vardır. O yüzden de kılığıma kıyafetimin ütülü olmasına, renk uyumu olmasına çok dikkat ederim.

Şarküteri açmak istiyorum

Gökhan Türkmen daha önce yaptığı “Hayallerimden biri şarküteri açmak” açıklaması hakkında: 'İthal ürünlerin, fındık, fıstık, badem ezmesi gibi değişik ürünlerin olduğu, her yerde olmayan ürünlerin olduğu bir şarküteri açmak istiyorum. İleride kırsal bir yere yerleşirsem böyle güzel bir çiftlik evimin olduğu ilin-ilçenin merkezinde de öyle bir dükkanım kesin olur. Yumurtasını peynirini meyvesini kendim yetiştiririm.

Süslü bir erkeğim
Kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum

Türkmen, instagram paylaşımlarıyla alakalı olarak: 'Kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum, niye böyle sürekli artist pozlar çektirip koyayım ki, zaten görüyorlar düzgün bir şekilde burası da dalga geçilecek bir yer.

Gerçek bir rock albümü yapmak istiyorum

Gökhan Türkmen 2019’da gerçekleştirmek istediği farklı projesini açıkladı: 'Gerçek bir rock albümü yapmak istiyorum. Gökhan Türkmen’in yeni albümü rock tarzında olsun. Tam bir Rock’n Roll albümü. Daha tansiyonlu şarkılar olsun böyle ticari bir kaygısı olmadan kendi içimden geldiği gibi bestelerin olduğu içinde arabesk barındırmayan bir albüm. Kafamda Anadolu rock tarzına kaymadan gerçekte dünyada nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmak istediğim bir rock albümü var.

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