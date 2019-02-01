Süslü bir erkeğim

“Süslü bir erkek misin?” sorusuna Gökhan Türkmen; Süslüyüm, süslü derken çok dikkat ederim. Küçüklüğümden beri öyleyim. Eskiden ablam çok yönlendirirdi, ondan çok öğrenmişimdir. Ama genel karakter olarak titizliğim, temizliğim falan filan hep vardır. O yüzden de kılığıma kıyafetimin ütülü olmasına, renk uyumu olmasına çok dikkat ederim.

Şarküteri açmak istiyorum

Gökhan Türkmen daha önce yaptığı “Hayallerimden biri şarküteri açmak” açıklaması hakkında: 'İthal ürünlerin, fındık, fıstık, badem ezmesi gibi değişik ürünlerin olduğu, her yerde olmayan ürünlerin olduğu bir şarküteri açmak istiyorum. İleride kırsal bir yere yerleşirsem böyle güzel bir çiftlik evimin olduğu ilin-ilçenin merkezinde de öyle bir dükkanım kesin olur. Yumurtasını peynirini meyvesini kendim yetiştiririm. Kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum

Türkmen, instagram paylaşımlarıyla alakalı olarak: 'Kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum, niye böyle sürekli artist pozlar çektirip koyayım ki, zaten görüyorlar düzgün bir şekilde burası da dalga geçilecek bir yer.

Gerçek bir rock albümü yapmak istiyorum

Gökhan Türkmen 2019’da gerçekleştirmek istediği farklı projesini açıkladı: 'Gerçek bir rock albümü yapmak istiyorum. Gökhan Türkmen’in yeni albümü rock tarzında olsun. Tam bir Rock’n Roll albümü. Daha tansiyonlu şarkılar olsun böyle ticari bir kaygısı olmadan kendi içimden geldiği gibi bestelerin olduğu içinde arabesk barındırmayan bir albüm. Kafamda Anadolu rock tarzına kaymadan gerçekte dünyada nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmak istediğim bir rock albümü var.