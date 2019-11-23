'Söz Vermiştin' 1 haftada vizyondan kalktı
Başrollerini Aslı Tandoğan ve Emre Karayel’in paylaştığı, yönetmenliğini ise Baran Seyhan’ın üstlendiği “Söz Vermiştin” filmi, vizyonda yalnızca 1 hafta kalabildi.
1 haftada 7 bin 906 kişi tarafından izlenen film, seyirciden ilgi görmediği gerekçesiyle gösterimden kaldırıldı. Filmin resmi Facebook hesabında konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Söz Vermiştin’in Türkiye sinemalarındaki gösterimi birinci haftanın sonunda sonlanmış bulunuyor. İzlenmeye değer bulduğumuz filmimizi, elimizden geldiğince seyirciyle buluşturmak için çaba gösterdik. Koşullar ancak bu kadarına müsaade etti.”
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