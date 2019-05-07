"Sosyal medya ile gelen sosyal medya ile gider"
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD) ile Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca ürettikleri tasarımlar Lionel otelde düzenlenen bir defile ile tanıtıldı.
Kareografisini Akif Örük’ün Yaptığı defilede; Simge Tertemiz, Gizem Barlak, Özgü Öcal gibi birçok manken katıldı. Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Tertemiz, son günlerde paylaşımları tartışılan Kerimcan Durmaz ve diğer sosyal medya fenomenleri için: "Sosyal medya ile gelen sosyal medya ile gider,kendi ipini kendi çeker.Önemli olan kalıcı olmaları emek vererek bir yere gelmeleri." dedi.
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