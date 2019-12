Son 10 yılın en iyi filmleri

Bunlara bir halka da Variety dergisi tarafından eklendi. Derginin sinema yazarları Owen Gleiberman ile Peter Debruge, 2010 ile 2019 arasında gösterime giren en iyi 18 filmi belirledi.

İşte iki eleştirmenin seçimiyle son 10 yılın en iyi 20 filmi.

Önce Owen Gleiberman'ın listesiyle başlayalım:

1. The Social Network (2010)

2. La La Land (2016)

3. Mad Max: Fury Road (2015)

4. Before Midnight (2013)

5. Hell or High Water (2016)

6. Bridesmaids (2011)

7. Amour (2012)

8. The Tree of Life (2011)

9. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

10. Lady Bird (2017)

Peter Debruge'nin listesi ise şöyle





1. The Tree of Life (2011)

2. Secret Sunshine (2010)

3. Amour (2012)

4. I Am Love (2010)

5. The Rider (2018)

6. Son of Saul (2015)

7. Inside Llewyn Davis (2013)

8. Beasts of the Southern Wild (2012)

9. 12 Years a Slave (2013)

10. Waves (2019)