Slawomir Mrozek'in "Polisler" oyunu 10 Aralık'ta sahnelenecek

Kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Hakan Karsak ve Serdar Kayaokay'ın yer aldığı oyun, Duru Tiyatro'da sahnelenecek.



Serkan Kavurt'ın dekorunu, Çevren Sarayoğlu'nun ise kostümlerini hazırladığı oyun, Slawomir Mrozek'in ilk ve en çok övgü alan eserlerinden biri olarak gösteriliyor.



Kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda geçen oyun, totaliter rejimi ile yönetilen bir toplumun hikayesini konu ediniyor. Tek perdelik oyunun konusu ise özetle şöyle: "Halk tamamıyla devletin boyunduruğu altına girmiş, suç kavramı ortadan kalkmış ve insanları kışkırtacak kimse kalmamıştır. Polis teşkilatı işsiz kalmamak için halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışsa da başarısız sonuçlar elde etmektedir. 10 yıldır mahkum olan son anarşistin de hükumetin yanına geçtiğini beyan eden belgeyi imzalamak istemesiyle, sistemin içinde sıkıntılar oluşmaya başlar ve teşkilat çözümü kendi suçlusunu yaratmakta bulur."



